​Ariana Grande a dat în judecată doi hackeri care i-au pus melodii nelansate pe dark web

Ariana Grande și-a exprimat în mai multe ocazii dorința de a-i trage la răspundere pe hackeri pentru muzica furată. Sursa foto: Getty Images

Vedeta pop Ariana Grande, în vârstă de 33 de ani, a intentat un proces împotriva a doi hackeri neidentificați, despre care, susține că au publicat ilegal melodii nelansate și filmări de studio după ce au spart computerele colaboratorilor săi. Conform documentelor depuse la Los Angeles și relatate de presa americană, cântăreța susține că hackerii au vizat fotografi și producători pentru a obține materiale care au fost apoi vândute pe „dark web” pentru „sume mari de bani” .

„Numai în 2023, 45 de melodii nelansate anterior ale cântăreţei Ariana Grande au fost furate ilegal și publicate online”, se arată în documente. „De la debutul ei muzical din 2011, au avut loc sute de incidente similare”, relatează Corriere della Sera.

Avocații ei au declarat că procesul a fost inițiat pentru a identifica hackerii. Ariana Grande și-a exprimat în mai multe ocazii dorința de a-i trage la răspundere pe hackeri pentru muzica furată. Într-un interviu din 2024 la emisiunea Zach Sang Show, aceasta a discutat despre o piesă numită „Fantasize”, scrisă împreună cu faimosul producător pop suedez Max Martin, care a devenit virală după ce a fost postată online . „Înainte să plec să filmez «Wicked», am făcut niște sesiuni în studio, iar acele melodii au ajuns peste tot pe TikTok ”, a mărturisit vedeta. „Mulțumesc foarte mult, ne vedem la închisoare. La propriu”, a adăugat aceasta. „Erau melodii scrise pentru un serial TV, pentru un proiect care nu era destinat mie, apoi a apărut «Fantasize»... o nebunie, a fost furată ... Pirații aceia, criminalii aceia, e ilegal!”, a mai adăugat cântăreaţa.

Potrivit avocaților lui Grande, în 2025 inculpații au spart dispozitivul mobil al unui producător care lucrase cu cântăreața, accesând masterizări nelansate, demo-uri și filmări ale sesiunilor de înregistrare. Anul precedent, conform rechizitoriului, hackerii au creat un cont de e-mail dându-se drept fotografi și au convins un tehnician digital să le trimită fotografii nelansate încă la acel moment cu Ariana Grande.

Cântăreața i-a acuzat pe hackeri că au încălcat „relația sacră care există între ea și fanii ei” și a intentat un proces pentru încălcarea vieții private, încălcarea legilor din California privind hackingul informatic și delapidare. Avocații ei au declarat că „intruziunea malițioasă în intimitatea doamnei Grande și prejudiciul adus carierei sale i- au cauzat cântăreței prejudicii substanțiale și ireparabile ca urmare a acestei încălcări a confidențialității”.

Procesul a început în timp ce Grande se pregătește să lanseze vineri cel de-al optulea album de studio al său , „Petal”. În prezent, cântăreaţa se află într-un turneu mondial, care va avea loc în Marea Britanie în luna august. Grande a insinuat că aceste concerte vor fi ultimele ei pentru „multă perioadă de timp ”. „O să dau tot ce am și va fi uimitor”, a declarat aceasta pentru podcastul „Good Hang” al lui Amy Poehler. „Cred că exact de aceea fac asta: îmi spun: «O ultimă mare petrecere»... deocamdată .”