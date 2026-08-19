Polonia scade taxele pe veniturile persoanelor fizice și majorează impozitul pe profit pentru marile companii

Modificările propuse trebuie însă aprobate de Parlament şi semnate de preşedinte. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat miercuri că sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice va fi modificat astfel încât taxele să scadă pentru aproximativ 3,5 milioane de oameni. În paralel, va fi majorat impozitul pe profit pentru marile companii, pentru a compensa deficitul de venituri, relatează Agerpres.

Datorită creşterii rapide a salariilor în ultimii patru ani şi tranşe de impozitare îngheţate din 2022, milioane de polonezi din clasa de mijloc, principalul bazin electoral al Coaliţiei Civice a premierului Tusk, au început să plătească cea mai mare cotă de impozitare.

Donald Tusk a declarat că scăderea taxelor pentru persoanele fizice va aduce beneficii pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili, potrivit Reuters. El a promis că guvernul va ține sub control deficitul bugetar ridicat (peste 7%).

Taxe mai mici

Guvernul de la Varşovia intenţionează acum să majoreze pragul pentru cea de-a doua tranşă de impozitare a veniturilor, de la 120.000 de zloţi, până la 130.000 de zloţi (35.000 de dolari).

În acelaşi timp, cota de impozitare pentru veniturile cuprinse între 130.000 şi 150.000 de zloţi va fi redusă până la 24%, iar cota actuală de 32% se va aplica pentru veniturile de peste 150.000 de zloţi, a declarat Tusk.

Pachetul anunţat miercuri include, de asemenea, o creştere a aşa-numitei taxe de solidaritate, plătite de cei cu cele mai mari venituri.

Nivelul taxei ar urma să crească cu un punct procentual, până la 5%, pentru veniturile personale care depăşesc un milion de zloţi (268.000 dolari) pe an.

Impozitul pe profit va fi majorat la 22%

Pentru a compensa deficitul de venituri la buget, impozitul pe profit pentru companiile cu venituri care depăşesc 50 de milioane de euro, va fi majorat de la 19%, până la 22%, a adăugat premierul polonez.



Polonia se confruntă cu un deficit bugetar mare, de peste 7% din produsul intern brut, explicat de executivul de la Varşovia prin majorarea cheltuielilor cu apărarea.

Astfel, deşi guvernul vrea să reducă impozitele, trebuie să fie atent şi să nu crească deficitul, urmărit cu atenţie de Comisia Europeană şi de agenţiile de rating.



„De aceea, acest lucru necesită acţiuni foarte prudente. Dacă în prezent avem un deficit de aproximativ 7% din PIB, este evident că acesta nu poate fi mai mare”, a spus Tusk.



În cadrul aceleaşi conferinţe de presă, ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că schimbările aduse sistemului de impozitare se echilibrează, mai mult sau mai puţin, reciproc.

Domanski a spus că se aşteaptă la o recepţie „uşor pozitivă” a schimbărilor propuse din partea agenţiilor de rating. Vineri, Fitch Ratings, care în prezent acordă Poloniei un rating „A-” cu o perspectivă „negativă”, urmează să dea publicităţii o nouă evaluare.



Modificările propuse trebuie însă aprobate de Parlament şi semnate de preşedinte.