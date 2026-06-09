Tusk e supărat că a fost exclus de la ultima reuniune a europenilor cu Zelenski: „Nu vom respecta niciun acord la care nu participăm”

Tusk a criticat de asemenea „fragmentarea” generată de „aceste formate reduse”. Foto: Getty Images

Donald Tusk a avertizat marţi că Polonia nu se va simţi obligată să respecte niciun acord încheiat în negocierile privind războiul din Ucraina în formatul „E3” (Regatul Unit, Franţa şi Germania) dacă va fi exclusă de la discuții. Premierul polonez s-a arătat astfel nemulțumit că a fost exclus de la ultima reuniune a europenilor cu Volodimir Zelenski, relatează Agerpres.

În timpul unei conferințe de presă la Varșovia, Tusk și-a exprimat supărarea față de excluderea Poloniei din discuţiile la nivel înalt privind războiul din Ucraina desfăşurate duminică la Londra, unde premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



Donald Tusk a mai menţionat că a avut în aceeaşi zi „o discuţie extinsă” cu Friedrich Merz, care l-a informat despre detaliile întâlnirii cu Zelenski.

Premierul polonez a spus că i-a transmis cancelarului german, în această convorbire, că „din perspectiva Poloniei, nu vom fi obligaţi şi nu vom respecta niciun acord la care nu participăm”, întrucât „Polonia este o verigă absolut esenţială pentru discuţii serioase asupra viitorului Ucrainei şi al regiunii”.



Tusk a criticat de asemenea „fragmentarea” generată de „aceste formate reduse” şi a asigurat că există şi alţi parteneri europeni care împărtăşesc această nemulţumire.