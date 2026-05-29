Generalul Ben Hodges: "Ucraina are resurse pentru a elibera Crimeea. Cine o controlează, va câștiga războiul”

Publicat la 08:25 29 Mai 2026 Modificat la 08:25 29 Mai 2026

Generalul Ben Hodges, fostul comandant al forțelor NATO în Europa: "Crimeea este cea mai critică locație, punctul central al acestui război". Foto: Profimedia Images

Fostul comandant al Armatei SUA pentru Europa, Ben Hodges, a declarat într-un interviu pentru Ukrinform că, pentru a elibera Crimeea ocupată, Ucraina ar trebui să izoleze peninsula și să facă imposibilă rămânerea forțelor ruse acolo.

„Sună puțin simplist, dar prima fază... care duce la eliberarea Crimeei este izolarea acesteia, tăierea drumului către Djankoi și distrugerea podului. A doua este să-l facă inutilizabil, imposibil de utilizat de către ruși.”

El a spus că Ucraina este în prezent capabilă să atace ținte în Crimeea cu arme de înaltă precizie. Ben Hodges susține că Ucraina ar trebui, prin urmare, să continue atacurile asupra infrastructurii militare din peninsulă, inclusiv bazele aeriene, rămășițele Flotei Mării Negre, instalațiile logistice și alte situri, pentru a demonstra Rusiei că nu își poate menține prezența acolo și că nu obține niciun beneficiu real de pe urma Crimeei.

Hodges a subliniat încă o dată importanța secționării rutelor de aprovizionare către Crimeea, repetând că drumul către Djankoi și Podul Kerci sunt ambele esențiale. El a spus că podul are o valoare psihologică semnificativă și a menționat că a suferit deja daune și este „plin de găuri” în unele secțiuni, ceea ce îl face vulnerabil.

Forțarea Rusiei să se retragă din Crimeea ar dura considerabil

Hodges a mai remarcat că, atâta timp cât podul rămâne în picioare, acesta va continua să împiedice capacitatea Ucrainei de a accesa Marea Azov chiar și după orice viitor acord de pace. Din acest motiv, el a sugerat că podul va trebui în cele din urmă distrus. Dar a recunoscut că forțarea Rusiei să se retragă din Crimeea ar dura considerabil și ar fi semnificativ mai dificilă.

În opinia sa, acest lucru s-ar realiza printr-un efort mai amplu care să implice lovituri de precizie la distanță împotriva infrastructurii petroliere și gaziere a Rusiei.

„Crimeea este cea mai critică locație, punctul central al acestui război. Și oricare parte controlează Crimeea va câștiga războiul. Nu-mi pot imagina sfârșitul războiului sau realizarea unei păci pe termen lung, durabile, dacă Rusia continuă să controleze Crimeea”, a spus Hodges.

El a explicat că Ucraina nu va putea ajunge la Marea Azov sau reconstrui orașe precum Mariupol și Berdiansk atâta timp cât Rusia deține Crimeea.

„Și, bineînțeles, Rusia ar putea în continuare să perturbe transportul maritim dinspre Odesa sau Nikolaiev, de exemplu. Așadar, problema Crimeei trebuie rezolvată”, a spus Hodges.