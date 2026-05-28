Noi reguli pentru șoferii cu permis categoria B din 1 iulie 2026. Devine obligatoriu tahograful la vehicule de 2,5-2,5 tone, în UE

2 minute de citit Publicat la 11:12 28 Mai 2026 Modificat la 11:39 28 Mai 2026

Începând cu 1 iulie 2026, toate vehiculele comerciale ușoare din categoria N1, cu masa totală maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone, pentru care este necesar permis de conducere cu categoria B, care efectuează transport internațional în Uniunea Europeană, vor trebui să fie echipate cu tahograf inteligent de generația a doua. Măsura face parte din aplicarea Pachetului Mobilitate I al UE și extinde obligațiile care până acum se aplicau doar camioanelor de peste 3,5 tone.

Anunțul a fost făcut de Agenția pentru Activități Comerciale (AKD) din Croația, citată de Blic, care avertizează că nerespectarea noilor reguli poate atrage amenzi consistente. Transportatorii sunt îndemnați să își pregătească din timp flotele și să își instruiască șoferii pentru noile cerințe.

Regula se extinde și la vehiculele comerciale ușoare

Noile prevederi europene, introduse treptat încă din august 2023, vizează acum și vehiculele utilizate pentru transport internațional de mărfuri în interiorul UE. Obligația se aplică inclusiv în Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Marea Britanie, însă nu și în statele semnatare ale acordului AETR.

Potrivit AKD, regula nu se referă doar la vehiculele individuale care depășesc pragul de 2,5 tone, ci și la ansamblurile formate din autovehicul și remorcă, dacă masa totală maximă autorizată cumulată trece de această limită. Valoarea este înscrisă în certificatul de înmatriculare, la rubrica F.2.

Card de șofer și card de companie, obligatorii

Pe lângă instalarea tahografului, șoferii vor trebui să dețină un card de șofer valabil, iar firmele de transport vor avea nevoie de carduri de companie.

Obligația îi vizează pe toți operatorii care efectuează transport comercial de mărfuri. Sunt exceptate doar anumite forme de transport pentru uz propriu, în condițiile în care activitatea nu este remunerată, iar conducerea vehiculului nu reprezintă activitatea principală a șoferului.

Șoferii categoria B trebuie instruiți

Autoritățile atrag atenția că mulți dintre șoferii care conduc vehicule între 2,5 și 3,5 tone au permis categoria B și nu au mai lucrat până acum cu tahografe. Din acest motiv, instruirea devine esențială.

După montarea tahografului, dispozitivul trebuie asociat mai întâi cu firma prin introducerea cardului companiei, iar ulterior șoferul trebuie să utilizeze propriul card pe durata transportului internațional. Circulația fără card de șofer valid va fi interzisă.

Monitorizarea și transmiterea datelor devin obligatorii

Companiile vor fi obligate să descarce periodic datele din tahograf și de pe cardurile șoferilor, să le analizeze și să le transmită către Sistemul Central de Procesare a Datelor Tahografelor (SOTAH).

Datele din tahograf vor trebui copiate cel puțin o dată la 90 de zile, iar cele de pe cardurile șoferilor la fiecare 28 de zile.

Amenzi pentru cei care nu se conformează

De la 1 iulie 2026, transportul internațional în UE va putea fi efectuat doar cu vehicule de peste 2,5 tone echipate corespunzător și conduse de șoferi care dețin carduri valide.

AKD avertizează că încălcarea noilor reguli va fi sancționată sever și recomandă transportatorilor să înceapă cât mai rapid procesul de adaptare, pentru a evita blocaje operaționale și sancțiuni din partea autorităților.