Miruță spune că două loturi din A7 riscă să nu fie gata până pe 31 august: „Înseamnă că pierdem banii din PNRR”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis, miercuri, că două loturi din autostrada Moldovei (A7), în jurul Bacău-Pașcani, incluse în PNRR, nu ar urma să fie finalizate și date în circulație până în data de 31 august. Acesta a explicat că „asta înseamnă că, în acest caz, pierdem acei bani”.

El a precizat ca sunt loturi mai avansate pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant, potrivit Agerpres.

Miruță, care este și ministru al Apărării, a precizat, în context, că la acest minister sunt 11 proiecte terminate pe PNRR, cu o valoare totală de 64 de milioane de lei, iar alte 14, în sumă totală de 334 de milioane de lei, sunt în curs de derulare și urmează să fie finalizate până la 31 august.

„Dacă trecem la Ministerul Transporturilor, sigur, acolo și plaja de proiecte este mai mare și lucrările sunt de o anvergură mai mare. Acolo există niște semne de întrebare pe care le analizăm în această săptămână despre ce decizie e sănătos, din punctul ăsta, a fi luată, pentru a nu rata niște bani.

Sunt patru loturi din autostrada A7 - două loturi care vor fi finalizate, nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul Bacău, Bacău - Pașcani, asupra cărora analizăm dacă este curajos să spunem că le vom finaliza așa cum cere Comisia Europeană, date în circulație până la 31 august.

Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea trei loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant.

Dacă există un risc mai mare ca loturile de autostradă finanțate prin grant să nu poată fi terminate, asta înseamnă că pierdem acei bani și analizăm pe documente, explicând Comisiei așa cum stau lucrurile, dacă ar fi posibil ca banii din grant asociați unor loturi pe care le analizăm dacă vor fi terminate sau nu să-i mutăm ca sursă spre proiectele de feroviar, unde vor fi terminate aceste lucrări, ca să minimizăm riscul pierderii acestor sume de bani”, a explicat ministrul interimar.

Miruță: „Mai există acel lot celebru cu 'tunelul urșilor' de pe A1, care nu va fi finalizat”

De asemenea, sub semnul întrebării stă și jalonul referitor la reducerea timpilor de deplasare pe calea ferată, însă jalonul ce presupune taxarea camioanelor la distanța parcursă ar putea fi închis până la 31 august.

„Mai există sub semnul întrebării acel jalon care presupune reducerea timpilor de deplasare pe calea ferată. Ne-am asumat că vom reduce timpii de deplasare calculați pe toată infrastructura rutieră, nu doar pe segmentul modernizat, unde nu este îndeplinit acest jalon. Încercăm să convingem Comisia Europeană că pe proiectele pe care le-am avut am redus substanțial din întârzieri, dar nu cu raportare la întreaga infrastructură feroviară.

Mai există, de asemenea, acel jalon care presupune taxarea camioanelor la distanța parcursă și nu la numărul de zile. Acolo, problema se împarte în două categorii - o problemă de hardware, o problemă de software. Estimez că acesta va putea fi închis până la 31 august”, a susținut Miruță.

De asemenea, lotul 2 al A1 Lugoj - Deva, finanțat prin PNRR, cunoscut și ca ''lotul urșilor'' nu va fi finalizat în termenul asumat.

„Mai există acel lot celebru cu 'tunelul urșilor' de pe A1, care nu va fi finalizat. Însă, acolo analizăm din poziția în care ne aflăm: penalizarea pentru nefinalizarea acestei bucăți pe tronsonul A1, în tunelul acela al urșilor, este mai mică decât beneficiul obținerii acestei sume de bani pentru restul segmentului de drum.

Sperăm ca cei de la Comisia Europeană să accepte faptul că România își asumă să plătească totuși un cost mai mic. Penalitatea este mai mică decât beneficiul obținut prin utilizarea acestor bani pentru restul proiectului. Cam așa arată radiografia celor două ministere cu proiectele din PNRR”, a menționat el.

Întrebat care sunt scenariile optimist și pesimist cu privire la banii pe care îi va pierde România din PNRR pentru nefinalizarea proiectelor pe PNRR, ministrul a răspuns:

„În scenariul cel mai pesimist, dar nu avem vreo confirmare că acesta ar putea fi bifat, este ca cei de la Comisia Europeană să nu ne accepte mutarea finanțării de pe grant pe loan''.

El a precizat, astfel, că forul european va penaliza raportat la suma de bani din proiect care nu s-a executat iar în prezent nu se știe cât va rămâne neexecutat.

„Acolo, pentru a cuantifica exact pierderea, vom putea trage linie la 31 august, pentru că și Comisia va penaliza raportat la suma de bani din proiect care nu s-a executat și nu știm în acest moment cât va rămâne neexecutat dintr-un singur motiv: fiecare zi de ploaie pe infrastructura rutieră ne întârzie cu 0,5% avansul din proiect. Câte zile va ploua până pe 31 august e ceva ce nu putem estima. Dincolo de faptul că plouă în câte o zi, pentru restul de infrastructură care trebuie făcută trebuie o pauză de 4 zile pentru a se putea reinterveni pentru tasare în șantier.

Deci nu e suficient să plouă o zi, că e o zi plus patru blocate. Dacă a patra zi plouă din nou, e o întârziere de 8 zile. Lucrul ăsta nu-l putem estima. Având în vedere această situație, cu explicațiile de mai devreme, suma pe care o putem pierde este în niște intervale în funcție de variantele respective”, a adăugat acesta, la conferința ''UPGRADE ROMANIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027'', organizată de DC Media Group.