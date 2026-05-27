Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un criminal în serie. „Maniacul din Sankt Petersburg” a profitat de prima ocazie și a fugit

1 minut de citit Publicat la 16:40 27 Mai 2026 Modificat la 16:44 27 Mai 2026

Andrei Kiiko a dispărut încă din toamna anului 2026, dar Ministerul Apărării a început să-l caute oficial abia în mai 2026 FOTO: Canalul TV „Sankt Petersburg”

Autoritățile din regiunea Leningrad îl caută pe Andrei Kiiko, cunoscut drept „maniacul din Sosnovo” sau „maniacul din Sankt Petersburg”, care a dispărut după ce a fugit dintr-un spital militar unde se recupera în urma unei răni suferite în războiul din Ucraina, relatează publicația rusă Fontanka citată de The Moscow Times.

Kiiko fusese condamnat la 25 de ani de detenție într-o colonie cu regim sever pentru o serie de crime, violuri și atacuri comise asupra femeilor în parcul Sosnovski din Sankt Petersburg. Potrivit anchetatorilor, acesta a avut 15 victime, dintre care 12 au supraviețuit.

Operațiunea de căutare este desfășurată de unități ale Ministerului rus al Apărării și de poliția regională în raionul Lomonosov.

Conform publicației 47news, Kiiko s-a înrolat în armata rusă din penitenciar la mijlocul anului 2024, când mai avea de executat aproximativ șapte ani din pedeapsă. În toamna anului 2025, el a fugit dintr-un spital militar din Kronstadt, unde urma un program de recuperare după ce fusese rănit pe front.

Surse citate de publicație susțin că Ministerul Apărării a început să-l caute oficial abia în mai 2026. „Până atunci, dispariția lui a fost ținută sub tăcere, iar poliția a fost informată ultima”, au declarat acestea.

Ancheta a stabilit că Andrei Kiiko și-a început seria de atacuri la vârsta de 19 ani. Între 2004 și 2007, el a comis trei omoruri, opt violuri și 11 jafuri. În 2005, o comisie medicală l-a declarat inapt pentru serviciul militar din motive psihice.

Legislația rusă interzice, în principiu, înrolarea în armată a persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave și deosebit de grave. Cu toate acestea, presa rusă a relatat în repetate rânduri despre cazuri în care persoane condamnate pentru crime violente au fost recrutate pentru a lupta în Ucraina.

Printre acestea se numără Aleksandr Egorov, supranumit „maniacul din Magnitogorsk”, care a evitat o condamnare de până la 20 de ani de închisoare pentru violarea a șapte femei după ce s-a înrolat în armată. De asemenea, Aleksandr Maslennikov, condamnat la 23 de ani de detenție pentru dublă crimă și mutilarea victimelor, a fost recrutat din penitenciar pentru participarea la război.

Un alt caz este cel al lui Pavel Șuvalov, cunoscut drept „maniacul din Tulun”, care a murit în Ucraina. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi violat cel puțin 27 de femei și ar fi ucis două persoane.