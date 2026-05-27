Au fost desemnate cele mai bune țări din lume în 2026. Toate sunt în Europa

1 minut de citit Publicat la 13:36 27 Mai 2026 Modificat la 13:38 27 Mai 2026

Un nou clasament internațional care evaluează performanța statelor în domenii precum guvernarea, sănătatea, turismul și dezvoltarea economică a stabilit care sunt cele mai bune țări din lume în 2026. Rezultatul este unul surprinzător, primele zece poziții fiind ocupate exclusiv de state europene.

Realizat de U.S. News & World Report și citat de Time Out, indexul analizează 100 de țări care îndeplinesc criterii precum poziționarea în primele 125 de locuri ale Human Development Index și un nivel comparabil al produsului intern brut. Evaluarea ia în calcul opt indicatori principali: sănătate, sănătate civică, cultură și turism, dezvoltare economică, guvernarea, infrastructură, mediu natural și oportunități.

În fruntea clasamentului se află Elveția, cu un scor total de 78,8 puncte. Țara a excelat în special la capitolul guvernare, unde a obținut punctajul maxim pentru stabilitatea politică, nivelul redus al violenței politice și controlul inflației, precum și un scor aproape perfect pentru diversitatea economiei. Elveția s-a clasat, de asemenea, pe primul loc la categoria dezvoltare economică și pe poziția secundă la cultură și turism, respectiv oportunități.

Locul al doilea a revenit Danemarcei, care a acumulat 77,2 puncte și s-a remarcat prin performanțe de top în ceea ce privește sănătatea civică și infrastructura. Podiumul este completat de Suedia, urmată de Germania și Țările de Jos.

Concluzia studiului este că Europa domină clasamentul la toate nivelurile. De altfel, prima țară din afara continentului care își face apariția în ierarhie este Australia, abia pe locul 14.

Top 10 cele mai bune țări din lume în 2026

1. Elveția

2. Danemarca

3. Suedia

4. Germania

5. Țările de Jos

6. Norvegia

7. Marea Britanie

8. Finlanda

9. Luxemburg

10. Austria

Clasamentul evidențiază forța statelor europene în domenii esențiale pentru calitatea vieții și dezvoltarea pe termen lung, dar și eficiența instituțiilor și infrastructura modernă.