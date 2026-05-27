Hong Kong a depășit Elveția ca principal centru global unde bogații planetei își țin banii

1 minut de citit Publicat la 14:43 27 Mai 2026 Modificat la 14:43 27 Mai 2026

Hong Kong își consolidează rolul de poartă de acces a Chinei către piețele globale. Foto: GettyImages

Hong Kong a depășit Elveția ca principal centru global de pentru averile cetățenilor străini, a anunțat miercuri Boston Consulting Group, potrivit Financial Times și NBCNews.

Hong Kong-ul a ajuns un gigant offshore de 2,95 trilioane de dolari pentru bogații lumii, depășind cu puțin averea transfrontalieră de 2,94 trilioane de dolari a Elveției, potrivit Raportului global privind averea din 2026 al BCG.

„Hong Kong își consolidează rolul de poartă de acces a Chinei către piețele globale, deși aceeași concentrare leagă strâns traiectoria sa de evoluțiile economice și de reglementare de pe continent”, au spus autorii.

Se preconizează că atât Hong Kong, cât și Singapore vor continua să crească ca centre de rezervări transfrontaliere cu aproximativ 9% anual până în 2030, comparativ cu o medie așteptată de 6% în Elveția în aceeași perioadă.

Averea transfrontalieră a crescut la nivel global cu 8,4%, ajungând la 15,7 trilioane de dolari anul trecut, impulsionată de piețe puternice și de o cerere mai mare pentru diversificare geografică, iar aceasta s-a îndreptat în mare măsură către primele 10 huburi din lume, sporind și mai mult concentrarea, a adăugat BCG.

În ciuda unor rate de creștere mai lente, diversificarea Elveției s-ar putea dovedi un avantaj, deoarece atrage clienți din toate regiunile, în timp ce centrele asiatice depind în mare măsură de creșterea din China, se adaugă în raport.

„Incertitudinea geopolitică reafirmă rolul Elveției ca centru global de rezervări, atrăgând fluxuri de zboruri către locuri sigure din regiuni mai volatile, cum ar fi Orientul Mijlociu”, a declarat BCG.

Bancherii și consultanții financiari au declarat pentru Reuters că persoanele înstărite caută să-și transfere activele din regiunea Golfului în Elveția, în urma războiului în curs cu Iranul.

„Ceea ce contează în cele din urmă este proximitatea față de client”, a declarat Michael Kahlich, coautor al raportului BCG, adăugând că se formează două centre la nivel global - Singapore și Hong Kong pentru Asia și Elveția, Marea Britanie și Statele Unite pentru regiunea vestică.

Întrucât apropierea de clienți a devenit mai importantă, băncile elvețiene s-au extins și în alte centre majore, a adăugat Kahlich. „UBS este numărul unu în gestionarea averii atât în ​​Singapore, cât și în Hong Kong”, a spus el.