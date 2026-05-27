A investit 50.000 $ și a ajuns la o afacere de 120 de milioane $ în câțiva ani, după ce a văzut o oportunitate în Africa

4 minute de citit Publicat la 14:49 27 Mai 2026 Modificat la 15:14 27 Mai 2026

La 10 ani după ce a părăsit India pentru Africa, un antreprenor a reușit să transforme o investiție inițială de 50.000 de dolari într-o companie de 120 de milioane de dolari (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

La mai bine de un deceniu după ce a părăsit India pentru Africa, antreprenorul Deepankar Rustagi a reușit să transforme o investiție inițială de 50.000 de dolari într-o companie evaluată astăzi la aproximativ 120 de milioane de dolari. Succesul său a pornit de la o observație simplă: milioane de mici comercianți africani erau practic inexistenți în economia digitală.

În timp ce mulți investitori internaționali vedeau în Africa mai ales provocări legate de infrastructură, volatilitate economică și dificultăți logistice, Rustagi a identificat o oportunitate uriașă într-un sector ignorat de tehnologie - comerțul tradițional.

O economie invizibilă pentru internet

Într-un interviu acordat Business Insider Africa, antreprenorul indian a povestit că unul dintre primele semnale privind această oportunitate a apărut în urma unei simple căutări online.

La acea vreme, căutările pentru afaceri din Lagos îi redirecționau frecvent pe utilizatori către orașul cu același nume din Portugalia, nu către Lagos, centrul economic al Nigeriei, o metropolă cu peste 20 de milioane de locuitori.

„Problema a devenit foarte personală pentru mine. Existau milioane de afaceri mici care funcționau zilnic și angajau un număr uriaș de oameni, însă aproape că nu existau date digitale despre ele. Pentru lumea online, aceste companii erau invizibile”, a declarat Rustagi.

Această realitate a stat la baza lansării Omnibiz în 2019, o platformă B2B care își propune să digitalizeze relațiile comerciale dintre producători, distribuitori și comercianți din Africa.

În prezent, compania operează în Nigeria, Ghana și Coasta de Fildeș și conectează mii de comercianți cu peste 200 de branduri prin sisteme digitale de comandă, servicii financiare integrate și soluții de coordonare logistică.

„Nu vrem să devenim DHL”

Deși activează într-un sector asociat în mod tradițional cu transportul și distribuția, Rustagi susține că Omnibiz nu își propune să devină un gigant logistic.

„Obiectivul nostru nu este să devenim DHL-ul lumii. Vrem să devenim infrastructura care susține comerțul în țările în care operăm și să ajutăm micile afaceri să crească mai eficient”, a explicat fondatorul.

Potrivit acestuia, adevărata problemă a comerțului african nu este dimensiunea pieței, ci nivelul redus de eficiență. Lipsa vizibilității asupra stocurilor, sistemele logistice fragmentate și infrastructura de date insuficient dezvoltată reduc semnificativ productivitatea sectorului.

„Comerțul tradițional și distribuția produselor de larg consum sunt deja printre cei mai mari angajatori din Africa. Problema este că eficiența rămâne mult sub nivelul observat în alte regiuni ale lumii”, spune el.

O companie de date, nu de logistică

Înainte de Omnibiz, Rustagi a acumulat experiență în industria software, consultanță și FMCG, inclusiv în cadrul Tolaram Group, producătorul tăițeilor Indomie în Nigeria. De asemenea, a fondat We Connect, un motor de căutare local dedicat micilor afaceri.

Experiențele acumulate l-au ajutat să înțeleagă atât nevoile comercianților, cât și provocările distribuției pe continent.

Una dintre cele mai neobișnuite decizii ale Omnibiz a fost să nu investească în camioane, depozite sau flote proprii, deși activează în lanțul de aprovizionare.

„Problema nu este lipsa infrastructurii, ci utilizarea ineficientă a celei existente. Dacă am cumpăra mai multe camioane, nu am rezolva problema reală”, explică Rustagi.

În schimb, compania a investit în tehnologie și analiză de date.

„Suntem, în esență, o companie de date. Gestionăm informații despre stocuri, depozitare, logistică, prețuri și servicii financiare. Lanțul de aprovizionare este ceea ce se vede la suprafață”, afirmă antreprenorul.

Acest model de afaceri cu investiții reduse în active fizice a permis companiei să crească rapid fără costurile uriașe asociate deținerii unei infrastructuri logistice proprii.

De la autofinanțare la o evaluare de 120 de milioane de dolari

Omnibiz a început cu aproximativ 50.000 de dolari, sumă care a crescut ulterior la aproape 300.000 de dolari prin contribuțiile familiei și ale prietenilor fondatorului.

Compania a rămas autofinanțată inclusiv în perioada pandemiei, înainte de a atrage o rundă seed de 3 milioane de dolari în 2021.

Au urmat finanțări de aproximativ 5 milioane de dolari în etapa pre-Series A și încă 20 de milioane de dolari într-o rundă Series A, ceea ce a ridicat finanțarea totală la circa 29 de milioane de dolari.

Ultima rundă majoră de investiții a evaluat Omnibiz la aproximativ 120 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, Rustagi spune că prioritatea companiei nu este extinderea rapidă în cât mai multe țări, ci consolidarea poziției pe piețele unde este deja prezentă.

„Nu ne interesează să mergem în cât mai multe direcții. Preferăm să aprofundăm piețele în care operăm deja”, afirmă el.

Costuri mai mari și reglementări fragmentate

La fel ca multe companii din sector, Omnibiz a fost afectată de inflație, creșterea prețurilor la combustibili și perturbările lanțurilor globale de aprovizionare generate de tensiunile geopolitice.

Totuși, modelul de afaceri bazat pe gestionarea datelor și nu pe deținerea de active logistice a limitat impactul direct asupra companiei.

În schimb, presiunea s-a resimțit în special asupra distribuitorilor și comercianților.

„Marjele din comerț s-au redus. Prețurile produselor nu au crescut foarte mult, însă costurile de livrare au crescut semnificativ”, explică Rustagi.

În paralel, compania continuă să investească în Nigeria, Ghana și Coasta de Fildeș și analizează oportunități de extindere în Senegal, Camerun și Republica Democrată Congo.

Lecția pentru tinerii antreprenori

În opinia lui Rustagi, una dintre cele mai mari provocări pentru afacerile care operează în Africa rămâne fragmentarea legislativă.

„Avem 54 de țări, fiecare cu reguli diferite pentru plăți, creditare, comerț și parteneriate. Uneori rezolvi o singură problemă de business, dar ai nevoie de mai multe licențe doar pentru a putea funcționa eficient”, spune el.

Chiar și așa, antreprenorul rămâne optimist cu privire la perspectivele economice ale continentului și consideră că tot mai mulți investitori și antreprenori indieni vor continua să își îndrepte atenția către Africa.

Mesajul său pentru tinerii fondatori este unul simplu: „Antreprenoriatul nu înseamnă notorietate sau atragerea de finanțări. Este un angajament pe termen lung, construit în jurul rezolvării unor probleme reale. Cine pornește pe acest drum trebuie să fie pregătit să investească cel puțin zece ani din viață”.