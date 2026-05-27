Un dom de căldură „de-a dreptul năucitor”. De ce recordurile de temperatură nu sunt doar doborâte, ci pur și simplu spulberate

Publicat la 09:32 27 Mai 2026

În Europa de Vest, sunt greu de găsit multe locuri care să fi scăpat de caniculă în aceste zile.

În Europa de Vest, sunt greu de găsit multe locuri care să fi scăpat de caniculă în aceste zile. În Marea Britanie, temperaturile au depășit marți 35 de grade Celsius, cu peste două grade peste recordul pentru luna mai înregistrat anul treecut. O astfel de căldură ar fi fost excepțională chiar și în mijlocul verii, cu atât mai mult primăvara, potrivit Met Office, serviciul meteorologic britanic. Franța se confruntă, de asemenea, cu un val de căldură fără precedent pentru începutul sezonului, potrivit serviciului său meteorologic, Météo-France. Sute de recorduri de temperatură au fost doborâte în întreaga țară, scrie BBC.

„Absolut uluitor”, spune Friederike Otto, profesoară de climatologie la Imperial College London.

„De-a dreptul năucitor”, adaugă Peter Thorne, directorul Centrului de Cercetare Climatică Icarus de la Universitatea Maynooth din Irlanda.

Recordul de temperatură pentru luna mai din Irlanda a fost depășit cu peste un grad Celsius, în timp ce Germania, Italia, Spania și Elveția au avut, la rândul lor, temperaturi neobișnuit de ridicate pentru primăvară.

Cauza imediată a valului de căldură este un așa-numit „dom de căldură”, fenomen în care o zonă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra Europei și captează aerul cald dedesubt.

Oamenii de știință consideră că schimbările climatice provocate de activitatea umană, în mare parte prin arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, au amplificat acest episod de căldură extremă.

În ultimii 30 de ani, Europa s-a încălzit cu 0,56 grade Celsius pe deceniu, de peste două ori mai repede decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus. Această creștere poate să nu pară mare, dar în termeni climatici reprezintă o schimbare majoră, suficientă pentru a face fenomenele extreme de căldură semnificativ mai intense.

„Atunci când avem un val de căldură, acesta este mai sever, pentru că se suprapune peste un climat deja în încălzire. Sunt climatolog de 33 de ani și vedem exact genul de lucruri asupra cărora avertizam încă de atunci... deși aceste recorduri sunt poate mai extreme și vin mai devreme decât ne-am fi așteptat”, a declarat pentru BBC News Richard Betts, coordonator al cercetărilor privind impactul climatic la Met Office și profesor la Universitatea din Exeter.

Căldura nu se limitează la Europa. În Delhi, India, temperaturile au ajuns la 45 de grade Celsius.

Recorduri nu doar depășite, ci spulberate

Pe măsură ce oamenii de știință centralizează date de temperatură an după an, recordurile ar trebui, de fapt, să devină mai rare în timp, cel puțin într-un climat stabil.

Logica este simplă: probabilitatea de a vedea un nou record este mult mai mare după 10 ani de date decât după 100 de ani.

„Dacă cineva bate un record mondial la săritura în înălțime, te-ai aștepta să îl depășească cu un centimetru, nu brusc cu 20 sau 30 de centimetri. Același lucru este valabil și pentru vreme. Dacă un record este doborât după 100 sau 150 de ani de măsurători, probabil te-ai aștepta să fie depășit cu o zecime de grad, nu brusc cu două sau trei grade”, a declarat pentru BBC News Erich Fischer, profesor la Institutul pentru Științe Atmosferice și Climatice al ETH Zurich, din Elveția.

Însă atunci când un sistem meteorologic relativ rar, precum domul de căldură din această săptămână, apare într-un climat aflat în încălzire, diferența cu care sunt depășite recordurile poate fi uriașă.

„Trecem printr-o perioadă de încălzire foarte rapidă, în special în Europa de Vest. Așadar, dacă aceleași fenomene meteorologice pe care le aveam, să spunem, în anii 1970, s-ar produce din nou, ele nu ar fi doar puțin mai calde, ci pur și simplu ar spulbera recordurile”, a explicat profesorul Fischer.

Chiar și în 2026, valul de căldură din această săptămână din Europa nu este un caz izolat.

În martie, aproximativ 30% dintre stațiile meteorologice active din Statele Unite au stabilit noi recorduri de temperatură pentru perioada respectivă a anului, potrivit Berkeley Earth, un grup independent american de cercetare climatică. Marja cu care au fost doborâte recordurile în vestul Statelor Unite a fost „complet absurdă”, a spus Robert Rohde, cercetătorul-șef al grupului.

Un indiciu pentru ceea ce urmează

Aceste valuri de căldură care spulberă recorduri au loc într-o lume cu aproximativ 1,4 grade Celsius mai caldă, în medie, decât la sfârșitul secolului al XIX-lea, din cauza activităților umane, precum arderea combustibililor fosili. Însă încălzirea globală ar putea ajunge aproape de 3 grade Celsius până la sfârșitul secolului, pe baza politicilor climatice actuale ale guvernelor din întreaga lume.

Acest lucru va însemna inevitabil noi recorduri de temperatură și va ridica provocări speciale pentru țări precum Marea Britanie și Elveția, care nu sunt construite pentru episoade de căldură extremă.

Iar această provocare nu mai este limitată la lunile de vară.

„Climatul în care trăim astăzi pur și simplu nu mai este cel în care am crescut, iar clădirile și infrastructura noastră sunt dramatic nepregătite pentru ceea ce urmează”, a avertizat profesoara Otto.

Până în 1990, recordul absolut de temperatură al Marii Britanii, pentru toate lunile anului, era de 36,7 grade Celsius, stabilit în 1911. De atunci, acest record a fost depășit de mai multe ori, iar în prezent este de 40,3 grade Celsius, valoare înregistrată în iulie 2022.

Odată cu continuarea schimbărilor climatice, temperaturi și mai ridicate vor deveni curând o posibilitate serioasă, a avertizat profesorul Betts. „Până când nu vom reduce emisiile globale de carbon la zero net, vom continua să încălzim planeta, iar recordurile de temperatură vor continua să fie doborâte”, a spus el.