Operațiune de salvare contracronometru în Laos: Şapte oameni sunt blocaţi într-o peşteră de o săptămână

1 minut de citit Publicat la 09:25 27 Mai 2026 Modificat la 09:25 27 Mai 2026

Salvatorii se târăsc prin tuneluri inundate și întunecate, într-o cursă disperată pentru a ajunge la 7 mineri de aur.

Echipele de salvare îşi menţin "speranţa" în "cursa contracronometru" pentru găsirea în viaţă a şapte persoane rămase blocate de şapte zile într-o peşteră din Laos, transmite AFP, conform Agerpres. Operaţiunea contracronometru are loc într-un mediu extrem de periculos, într-o fostă mină de aur abandonată, cu inundaţii, risc de surpare şi aer posibil toxic.

"Avem în continuare mari speranţe că îi vom găsi pe mineri în viaţă, deoarece au intrat în mină cu provizii care le permit să supravieţuiască câteva zile sub pământ", a scris scafandrul specializat Mikko Paasi pe conturile sale de pe reţelele sociale.

Finlandezul face parte dintr-un grup de aproximativ 100 de persoane mobilizate pentru a salva şapte săteni surprinşi de creşterea nivelului apei, la 20 mai, când au coborât să caute aur într-o peşteră din provincia Xaysomboun, situată la nord-est de capitala Vientiane.

El a participat în 2018 la salvarea spectaculoasă a unor tineri fotbalişti rămaşi blocaţi într-o peşteră din Thailanda, un caz care a ţinut lumea cu sufletul la gură timp de aproape trei săptămâni.

Misiunea din Laos se desfăşoară într-un "mediu extrem de izolat şi de ostil", a precizat Mikko Paasi, potrivit căruia este vorba despre o "mină de aur abandonată".

Conform specialistului, în interiorul grotei există "obstacole frecvente pe sute de metri, inundaţii, riscuri de prăbuşire şi o probabilitate ridicată de aer contaminat".

Cele şapte persoane rămase blocate s-ar afla într-un spaţiu situat la aproximativ 300 de metri de intrare, unde salvatorii speră să ajungă miercuri, în cadrul unei "ultime scufundări", în cazul în care condiţiile vor permite această tentativă.

"Ne aflăm într-o cursă contra cronometru", a avertizat scafandrul finlandez, chiar dacă nivelul apei a scăzut datorită eforturilor de pompare.

O ceremonie a avut loc la intrarea în peşteră înainte de reluarea operaţiunilor de salvare, miercuri dimineaţă, în jurul orei locale 07:00. Sătenii au oferit pui şi alcool de orez spiritelor care se presupune că protejează muntele, potrivit unei asociaţii locale de salvatori.