Nouă țări s-au retras din coaliția pentru furnizarea de muniție Ucrainei: "Nu avem bani"

FOTO: Hepta

Numărul statelor care finanțează inițiativa Cehiei de achiziție de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate după revenirea la putere a premierului Andrej Babiš, critic al sprijinului militar acordat Kievului. Președintele ceh Petr Pavel avertizează că proiectul, care a furnizat până la jumătate din muniția de calibru mare folosită de Ucraina, riscă să slăbească într-un moment critic pentru apărarea împotriva Rusiei, potrivit Financial Times.

Doar nouă țări finanțează acum inițiativa, față de 18 anul trecut, potrivit președintelui ceh Petr Pavel, fost comandant NATO. Această tendință ridică îngrijorări cu privire la partajarea sarcinilor și la viitorul unui proiect lansat de fostul guvern pro-UE cu sprijinul puternic al lui Pavel.

„Inițiativa încă funcționează, dar noua dificultate este că doar aproximativ nouă state membre contribuie financiar”, a declarat Pavel pentru FT. „Această inițiativă a livrat până la 50% din totalul muniției de calibru mare către ucraineni, așa că, în acest sens, nu poate fi înlocuită cu ușurință cu nimic altceva.”

Din 2024, Praga a orchestrat furnizarea a peste 4 milioane de obuze de artilerie de calibru mare către Kiev pentru a ajuta la reaprovizionarea stocurilor de muniție în scădere ale Ucrainei și la susținerea apărării sale împotriva invaziei Rusiei.

Pavel a declarat că viitorul inițiativei ar trebui să se număre printre temele discutate la summitul NATO de la Ankara, în iulie.

Biroul lui Pavel a refuzat să identifice țările care s-au retras recent din inițiativă. Un oficial militar occidental a declarat că Germania și unele națiuni nordice au rămas printre participanți, dar „unele țări consideră acum că este ciudat să plătească pentru ceva ce nici măcar nu este susținut în mod corespunzător de politicienii aflați la putere din țara principală”.

Babiš a declarat separat pentru FT că guvernul său acordă prioritate fondurilor publice limitate pentru cetățenii cehi, deoarece gospodăriile se luptă cu facturile la energie în urma conflictului din Iran, mai degrabă decât sprijinului pentru Ucraina. „Nu avem bani, așa că primim bani de la alte țări și apoi livrăm [muniția]”, a spus el.

În timpul campaniei electorale de anul trecut, Babiš a amenințat că va opri complet inițiativa privind muniția, criticând-o pentru o presupusă lipsă de transparență cu privire la modul în care au fost utilizați banii și măsura în care au beneficiat direct Czechoslovak Group, cu sediul la Praga. CSG, unul dintre cei mai mari producători de muniție din Europa, a acționat ca principal partener corporativ al guvernului ceh în aprovizionarea, precum și în repunerea în funcțiune a obuzelor de artilerie din țări non-NATO, în numele susținătorilor occidentali ai Ucrainei.

Michal Strnad, proprietar și director executiv al CSG, a declarat că administrația Babiš a lăsat, de asemenea, inițiativa în suspensie timp de câteva luni după preluarea mandatului, deoarece exista „o problemă juridică care nu i-a plăcut noului guvern, așa că a durat ceva timp pentru a o clarifica”. Cu toate acestea, Strnad a spus că este prea devreme pentru a prezice dacă Kievul va primi în cele din urmă mai puține obuze în acest an de la aliații săi occidentali, inclusiv pentru că unele țări ar putea folosi acum canale alternative pentru a furniza muniție Ucrainei.

„Unele dintre țările donatoare au spus practic că nu mai sunt interesate să o finanțeze [inițiativa], așa că cumpără direct de la noi sau de la alți furnizori”, a spus Strnad. Inițiativa „nu este moartă, încă funcționează, dar este puțin lentă”.