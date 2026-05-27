Vânzările de mașini noi au crescut în UE. România a raportat un avans de 2,1% în aprilie

Publicat la 09:31 27 Mai 2026

Mașinile electrice și hibride sunt tot mai căutate de români. Foto: Getty Images

Înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut şi în aprilie, pentru a treia lună la rând, fiind înregistrat un avans de 5,1% în ritm anual, graţie în special vânzărilor robuste de vehicule electrice, arată datele publicate miercuri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informează AFP, potrivit Agerpres.

După o creştere de 12,5% în luna martie, vânzările au ajuns la 972.000 de unităţi în aprilie. În aceste condiţii, creşterea înregistrată pe primele patru luni este de 4,2%, a precizat Asociaţia care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa.

Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 2,1% în luna aprilie, când au fost înmatriculate 10.205 de autoturisme, faţă de 9.996 în aceeaşi lună a anului trecut. În schimb, pe primele patru luni ale anului, piaţa auto din România a înregistrat o scădere de 14,2%, până la 37.480 de unităţi.

Maşinile complet electrice au înregistrat cea mai puternică creştere în aprilie în UE, cu un avans de 37,7% în ritm anual. Pe primele patru luni ale anului, vehiculele electrice au reprezentat 19,7% din piaţa europeană. În România, în luna aprilie 2026 au fost înmatriculate 641 de astfel de autoturisme, cu 194% mai mult decât cele 218 unităţi înmatriculate în luna aprilie a anului trecut.

Cu toate acestea, alegerea preferată a europenilor au rămas modele hibride care nu se încarcă la priză şi care au reprezentat 38,2% din vânzări pe parcursul a patru luni, în timp ce vehiculele cu motor cu combustie (benzină şi motorină) şi-au continuat declinul, ajungând la 30,2% din piaţă, comparativ cu 38,1% cu un an înainte.

În luna aprilie această tendinţă s-a accentuat, cu o scădere de 16% a vânzărilor de maşini pe benzină şi o scădere de 17% a vânzărilor de maşini diesel.

O situaţie similară s-a înregistrat şi în România, unde modele hibride care nu se încarcă la priză au fost cele mai vândute în luna aprilie, 6.227 de unităţi (creştere de 19,1%), urmate de modelele pe benzină, 2.037 de unităţi (scădere de 15,2%), şi cele pe motorină, dar 581 de unităţi (scădere de 44,7%).

În luna aprilie a acestui an, în Uniunea Europeană s-au vândut aproape tot atâtea maşini 100% electrice (200.117 unităţi) câte maşini pe benzină (218.485). În mai multe ţări, cum ar fi Franţa, Germania, Olanda şi Suedia, vehiculele electrice au depăşit chiar maşinile pe benzină.

Totuşi, Germania rămâne în continuare fidelă maşinilor pe motorină, în condiţiile în care în luna aprilie a fost responsabilă pentru 43% din totalul vânzărilor de maşini diesel din Europa.

În rândul producătorilor auto, grupul german Volkswagen a rămas lider în aprilie, controlând 27,4% din piaţa europeană şi consemnând o creştere de 3,2% a vânzărilor, până la 266.139 de unităţi, graţie în special mărcilor Skoda şi Audi. Stellantis a ocupat locul al doilea (cotă de piaţă de 16,4%), cu înmatriculări în creştere de 5,5%, conduse de Fiat şi Opel.

Pe de altă parte, Renault a înregistrat un declin, cota sa de piaţă scăzând la 10,1%, în condiţiile în care volumele de vânzări s-au redus cu 4,3%, până la 98.055 unităţi. Înmatriculările Dacia au scăzut cu 4,1%, până la 42.219 unităţi.

Mai mulţi constructori chinezi progresează rapid pe piaţa auto din UE, cum ar fi BYD, care şi-a dublat vânzările (116%), ajungând la 2,1% din piaţă, Chery, care aproape şi le-a cvadruplat (276%), ajungând la 1,5% din piaţă, şi Leapmotor, care şi-a cvintuplat (407%) vânzările, ajungând la 0,8% din piaţă.