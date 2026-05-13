Haos cu robotaxiurile Waymo: O mașină s-a dus singură într-o zonă inundată și a fost luată de ape. Mii de vehicule, rechemate

2 minute de citit Publicat la 18:25 13 Mai 2026 Modificat la 18:25 13 Mai 2026

O mașină s-a dus singură într-o zonă inundată și a fost luată de ape. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Waymo a început să recheme în service mii de mașini autonome din SUA, din cauza unei probleme de software care le permite vehiculelor să intre pe drumuri inundate, scrie BBC.

Potrivit unei scrisori publicate marți pe site-ul Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA), această rechemare voluntară vizează aproape 3.800 de robotaxiuri care folosesc sistemele de condus automatizat de generația a cincea și a șasea.

Decizia vine în urma unui incident petrecut pe 20 aprilie în San Antonio, Texas, unde un vehicul Waymo gol a intrat pe o șosea inundată și a fost luat de ape, ajungând într-un pârâu.

Compania, care speră să lanseze un serviciu de robotaxi în Londra până în septembrie, a declarat pentru BBC că siguranța este „prioritatea sa principală” și că lucrează la „măsuri suplimentare de protecție software”.

Un purtător de cuvânt al Waymo (companie deținută de Alphabet, părintele Google) a adăugat că au fost deja implementate „măsuri de limitare a riscurilor”, cum ar fi „restricționarea accesului în zonele unde pot apărea inundații rapide”.

De asemenea, serviciul Waymo din San Antonio rămâne suspendat temporar după acest incident, însă reprezentanții companiei au precizat că vor relua cursele cu publicul imediat ce noua versiune de software va fi instalată pe mașini.

Waymo susține că oferă în prezent peste 500.000 de călătorii pe săptămână în mai multe orașe americane, printre care San Francisco, Austin și Miami.

Jack Stilgoe, profesor de politici pentru știință și tehnologie la University College London, a explicat pentru BBC că toate sistemele de mașini autonome au limite privind contextul și locul în care pot opera în siguranță.

„De multe ori, vedem aceste limite abia atunci când ceva nu merge bine”, a declarat profesorul.

Pe măsură ce tot mai multe vehicule autonome sunt scoase pe străzi, Stilgoe avertizează că este foarte probabil să apară și alte probleme de acest gen.

„Asta nu înseamnă că tehnologia nu va fi extrem de utilă”, a adăugat el. „Însă autoritățile ar prefera să afle despre aceste vulnerabilități din timp, nu să le descopere după ce faptele s-au produs deja”.

În ultimul an, mai multe incidente în care au fost implicate diverse firme de mașini fără șofer au ridicat semne de întrebare privind siguranța acestora.

În decembrie 2025, o pană masivă de curent în San Francisco a blocat taxiurile Waymo din tot orașul, provocând un haos considerabil.

Iar în aprilie, o defecțiune generală a serviciului de robotaxi Apollo Go din orașul chinez Wuhan a făcut ca cel puțin o sută de mașini autonome să se oprească pur și simplu în mijlocul traficului.