Ce trebuie să faci dacă ai lovit o mașină în parcare și ce se întâmplă dacă pleci, pur și simplu

Doi șoferi, după un accident auto într-o parcare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ce faci dacă ai lovit o mașină în parcare? Chiar dacă pagubele par minore, legea îi obligă pe șoferi să ia anumite măsuri imediat după incident. Mulți conducători auto cred că o zgârietură sau o lovitură ușoară într-o parcare nu are consecințe, însă plecarea de la locul faptei fără a anunța proprietarul ori autoritățile poate aduce sancțiuni serioase. În 2026, regulile prevăzute de Codul Rutier pentru accidentele soldate doar cu pagube materiale rămân în vigoare și trebuie respectate de toți șoferii.

Ce trebuie să facă șoferii dacă au lovit o mașină parcată

Dacă ai lovit o mașină aflată în parcare, primul pas este să rămâi la locul incidentului și să încerci identificarea proprietarului vehiculului avariat.

În situația în care proprietarul este prezent, cei doi șoferi pot completa o constatare amiabilă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și există doar pagube materiale.

În lipsa proprietarului, șoferul care a provocat avaria trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă pentru declararea evenimentului.

Potrivit Codului Rutier, accidentele soldate exclusiv cu pagube materiale trebuie declarate în termen de cel mult 24 de ore de la producerea lor, dacă nu se încheie o constatare amiabilă.

Specialiștii în domeniul rutier recomandă ca șoferul să lase și un număr de contact într-un loc vizibil pe vehiculul avariat, însă acest gest nu înlocuiește obligațiile legale de declarare a evenimentului atunci când este necesar.

Documente utile după incident

Pentru soluționarea rapidă a situației, este recomandat să fie păstrate:

fotografii cu poziția și avariile vehiculelor;

datele de identificare ale mașinilor implicate;

polița RCA;

eventuale înregistrări video sau date ale martorilor.

Aceste informații pot fi solicitate ulterior de asigurator sau de poliție.

Ce se întâmplă dacă lovești o mașină și pleci

Plecarea pur și simplu după ce ai avariat un vehicul parcat poate avea consecințe importante. Dacă proprietarul mașinii lovite sesizează incidentul și sunt identificate ulterior persoana și vehiculul implicat, șoferul riscă sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de legislația rutieră privind declararea accidentelor cu pagube materiale.

Mulți conducători auto confundă această situație cu infracțiunea de părăsire a locului accidentului. În cazul în care incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, vorbim despre încălcarea obligațiilor administrative prevăzute de Codul Rutier, nu despre infracțiunea aplicabilă accidentelor cu victime. Totuși, sancțiunile pot include amendă și măsuri complementare prevăzute de legislația rutieră, în funcție de circumstanțele constatate de autorități.

În practică, proprietarii vehiculelor avariate pot apela la camerele de supraveghere din parcări, la martori sau la imaginile surprinse de alte vehicule pentru identificarea șoferului care a provocat paguba.

În ce situații se poate face constatarea amiabilă

Constatarea amiabilă poate fi folosită atunci când sunt implicate două vehicule, există doar pagube materiale și ambii conducători auto sunt de acord cu împrejurările producerii incidentului. În acest caz, nu mai este necesară prezentarea la poliție pentru întocmirea documentelor de constatare.

Dacă proprietarul mașinii lovite nu este prezent în momentul producerii incidentului sau nu poate fi identificat, șoferul care a provocat avaria trebuie să urmeze procedura legală de declarare a evenimentului.

De ce este important să nu ignori o lovitură minoră în parcare

Chiar și o zgârietură aparent nesemnificativă poate genera costuri de reparație de sute sau chiar mii de lei. Din acest motiv, autoritățile recomandă declararea corectă a oricărui incident și respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Pentru șoferi, cea mai sigură soluție rămâne anunțarea proprietarului și rezolvarea situației prin constatare amiabilă sau prin prezentarea la poliție în termenul legal, după caz. Astfel pot fi evitate sancțiunile și eventualele probleme legate de despăgubirea daunelor.