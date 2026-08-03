Criza din industria auto a "lovit" şi în manageri. Sute de şefi au rămas şomeri după concedierile de la VW, Mercedes, BMW şi Porsche

2 minute de citit Publicat la 20:44 03 Aug 2026 Modificat la 20:44 03 Aug 2026

Criza din industria auto a "lovit" şi în manageri. FOTO: Hepta

Volkswagen elimină sute de posturi de conducere în cadrul unui proces de reducere a personalului administrativ, "inundând" astfel piața muncii într-o perioadă în care giganții auto germani se află sub o presiune uriașă din cauza competiţiei din China, notează FT.

Producători precum Mercedes-Benz și Volkswagen „elimină manageri într-un ritm frenetic”, a declarat Magnus Tessner, partener specializat în sectorul auto la firma de recrutare de cadre de conducere IFP.

Mulți dintre manageri își căutau noi locuri de muncă, deși plecarea le fusese atenuată prin pachete compensatorii generoase, a spus el.

Un specialist extern în recrutare a declarat că a fost contactat de VW pentru a găsi noi poziții pentru 400 până la 500 de manageri.

"Le-am spus că nu putem face asta, nu avem 400 de funcții de conducere care trebuie ocupate”, a afirmat recrutorul.

VW a început deja să reducă numărul muncitorilor din fabricile sale din Germania, dar a elaborat planuri pentru a elimina încă 50.000 de locuri de muncă în sectoarele „indirecte” ale activității, precum administrația, dezvoltarea de produse și vânzările.

De asemenea, marca sa de mașini sport, Porsche, și-a anunțat intenția de a elimina 5.000 de locuri de muncă, în special în departamentele administrative și de suport (back-office).

Sindicatele se opun

Programul inițial al VW de a elimina 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030 a vizat angajați din producție și din departamentele administrative, atât în ​​cadrul mărcii VW, cât și la Audi și la divizia de software Cariad.

Însă aceste planuri s-au dovedit insuficiente, iar o analiză internă a relevat că, în cazul grupului, costurile administrative depășeau cu 30% nivelul înregistrat de alți producători.

Această diferență a fost „cauzată în mare măsură de complexitatea structurii grupului la toate nivelurile”, a declarat directorul financiar Arno Antlitz cu ocazia prezentării rezultatelor financiare din al doilea trimestru.

Chiar dacă VW ar ajunge, în cele din urmă, să elimine 100.000 de locuri de muncă, scenariu puțin probabil din cauza opoziției sindicatelor, grupul ar continua să aibă aproximativ 580.000 de angajați, o cifră mult peste cele 390.000 de persoane angajate de Toyota și cele 335.000 de la compania sud-coreeană Hyundai.

În cazul Porsche, cele mai recente măsuri de restructurare se adaugă unui plan deja existent de reducere a efectivului de personal cu 3.900 de persoane, inclusiv aproximativ 2.000 de lucrători temporari din fabrici.

Noul program îi va scuti în mare măsură pe muncitorii din producție, a indicat miercuri directorul general al Porsche, Michael Leiters.

Porsche a înregistrat „o creștere disproporționată în zonele indirecte, precum și în ceea ce privește crearea de funcții de conducere”, a spus Leiters, iar acum „intervine și operează reduceri disproporționate” în aceste domenii.

Compania desființează anumite departamente și fuzionează divizii de activitate, reducând totodată numărul membrilor consiliului de administrație de la opt la șapte, a precizat el.

Şi BMW face concedieri

Și alți producători auto germani reduc numărul locurilor de muncă din sectorul administrativ. Săptămâna trecută, BMW a propus plecarea voluntară a mii de angajați care ocupă posturi de birou, inclusiv în departamentele de dezvoltare și planificare a produselor.

Producătorul auto cu sediul la München estimează că va renunța la 8.000 de angajați până la sfârșitul anului 2027 prin intermediul acestui program, care nu vizează muncitorii din fabrici, a declarat o persoană apropiată companiei.

BMW își va reorganiza conducerea și va comasa unități organizatorice în cadrul procesului de restructurare, le-a transmis angajaților directorul general al companiei, Milan Nedeljkovic.