Prinţesa Isabella a Danemarcei s-a înrolat în armată. Ţara nordică a extins serviciul militar obligatoriu la 11 luni

1 minut de citit Publicat la 21:46 03 Aug 2026 Modificat la 21:46 03 Aug 2026

Prințesa Isabella a Danemarcei. FOTO: Instagram/ detdanskekongehus

Prinţesa Isabella a Danemarcei a început luni stagiul militar. Cu un zâmbet larg pe buze şi cu un rucsac în spate, tânăra de 19 ani a sosit la cazarma Antvorskov din oraşul Slagelse, unde va efectua serviciul militar în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, timp de 11 luni, notează Agerpres.

Potrivit agenţiei de presă Ritzau, 1.600 de tineri din Danemarca au început luni un nou stagiu al serviciului militar de bază, cu durată prelungită.

Danemarca a prelungit recent serviciul militar de bază de la patru la 11 luni, din cauza schimbării situaţiei de securitate din Europa.

Copenhaga a introdus, de asemenea, serviciul militar obligatoriu pentru femeile cu vârste de peste 18 ani - deşi continuă să recruteze doar o parte din fiecare grupă de vârstă.

Acest lucru înseamnă că Isabella, cea de-a doua fiică a regelui Frederik al X-lea şi a reginei Mary, se numără printre primele femei daneze care încep noul serviciu militar de bază prelungit.

Presa daneză a relatat, citând Casa Regală a Danemarcei, că prinţesa Isabella va renunţa la orice remuneraţie pe durata serviciului militar.

Fratele Isabellei, prinţul moştenitor Christian, a efectuat, de asemenea, serviciul militar la Slagelse. Moştenitorul tronului Danemarcei a început pregătirea ca sublocotenent anul trecut.

Membrii familiei regale daneze îşi petrec, în mod tradiţional, o parte din viaţă în cadrul forţelor armate, o practică respectată şi de alte monarhii europene.