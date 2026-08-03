Șeful Consiliului Fiscal avertizează că ratingul de țară depinde de rezolvarea crizei politice: „Tu nu ești Olanda”

Șeful Consiliului Fiscal avertizează că ratingul de țară depinde de rezolvarea crizei politice. Foto: Getty Images

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a avertizat luni seara, la Antena 3 CNN, că menținerea României în categoria țărilor recomandate investițiilor depinde acum, în mare măsură, de cât de repede va fi rezolvată criza politică. Agențiile de rating vor să vadă un guvern cu puteri depline, capabil să pregătească bugetul pentru 2027 și să ofere garanția că măsurile de reducere a deficitului nu vor fi întoarse. Următoarea evaluare importantă este așteptată pe 7 august, din partea Moody’s.

Dăianu a explicat că Fitch a luat în calcul corecția bugetară făcută de România, dar și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu instabilitatea politică și cu riscul ca viitorul guvern să renunțe la măsurile adoptate în ultimii doi ani.

Dăianu: Fitch nu și-a schimbat opinia în urma unor „rugăminți”

Șeful Consiliului Fiscal a respins ideea că agenția Fitch ar fi fost convinsă să nu retrogradeze România în urma unor intervenții sau rugăminți venite din partea autorităților.

„Această reexaminare nu a fost determinată de rugăminți ale Guvernului român în sensul că am văzut și exprimări de genul milogeală, implorare, oameni buni, și mă gândesc chiar la colegi ai mei din sistemul bancar, din sistemul instituțiilor publice cu prerogative din domeniul financiar și Banca Națională. Păi, dumneavoastră credeți că această reexaminare ar fi schimbat opinia inițială, dacă nu ar fi existat niște date concrete, nu supoziții?”, a spus Daniel Dăianu.

El a arătat că România a redus deficitul de la peste 9% din PIB în 2024 la aproximativ 6% și că inclusiv Fitch estimează că acesta ar putea coborî sub acest prag în 2026.

„Am avut și eu discuții și cu Fitch și cu Moody’s. Cum poți să retrogradezi o țară care a făcut o corecție de la peste 9% deficit în 2024 la aproximativ 6%? Chiar Fitch spune că în 2026 deficitul poate să fie sub 6% din PIB, mai mult de trei puncte procentuale”.

Potrivit lui Dăianu, îngrijorarea agenției nu este legată doar de nivelul deficitului, ci mai ales de incertitudinea politică și de capacitatea României de a continua consolidarea fiscală.

„Păi de ce n-au retrogradat România când deficitul era peste 9% din PIB? Cum retrogradezi când deficitul va ajunge la finele lui 2026 la în jur de 6% din PIB? Ce motiv are? Există o explicație, ea poate fi desprinsă din citirea atentă a acestui comunicat și anume există o mare incertitudine privind procesul politic din România, pentru că s-a creat un haos politic. Aceasta e realitatea”.

Fără guvern, agențiile de rating nu au certitudinea că România va continua reducerea deficitului

Președintele Consiliului Fiscal consideră că Guvernul Bolojan nu ar fi trebuit să cadă, chiar dacă unele dintre măsurile adoptate au fost controversate. În lipsa unui Executiv cu puteri depline, agențiile de rating nu au însă certitudinea că România va continua reducerea deficitului.

„Eu am mai spus: Guvernul Bolojan în mod normal nu trebuia să pice, chiar dacă, să spunem, au fost unele măsuri controversate. Dar atât timp cât nu ai un guvern cu puteri depline, când există această vânzoleală politică, preocuparea este: va avea România un guvern cu puteri depline într-o perioadă de timp prefigurabilă? Se va putea elabora un proiect de buget pentru 2027 care să arate că nu vor fi inversate măsurile adoptate în 2025 și 2026? Pentru că aceasta e marea preocupare.”

Dăianu a spus că viitorul guvern trebuie să pregătească bugetul pentru anul viitor, să continue absorbția fondurilor europene și să asigure punerea în aplicare a programului SAFE.

El a comparat situația României cu cea a Olandei, unde politica economică este susținută de instituții puternice, indiferent de schimbările de guvern.

„Aceste deziderate nu sunt academice, ele au concretețe pentru că comunicatul agenției Fitch apreciază corecția făcută, dar pune pe tapet situația politică, pentru că noi nu suntem Olanda, unde ai un institut, Institutul Tinbergen, care formulează politica economică a Olandei, indiferent de ce guvern este. În România au fost declarații de genul: reduceri, taxe și impozite, dăm drumul la unele cheltuieli. În momentul acela noi automat intrăm în junk”.

Ce ar putea decide Moody’s pe 7 august

Întrebat dacă Moody’s ar putea retrograda România, după ce Fitch a păstrat ratingul, Dăianu a spus că Ministerul Finanțelor și Banca Națională vor prezenta aceleași argumente privind corecția bugetară și măsurile luate în ultimul an.

„Argumentele aduse de Ministerul de Finanțe și de Banca Națională a României experților Fitch vor fi aceleași și în dialogul cu Moody’s. S-a mai discutat cu Moody’s, deci este probabil să mai fie o discuție, astfel încât pe 7 august, atunci când va lua o decizie, să aibă toate datele care au făcut pe colegii mei să creadă că opinia inițială era nu cea adecvată. Și așa cred și eu”.

El a evitat să anticipeze hotărârea agenției, dar a subliniat că și Moody’s urmărește momentul în care va fi format un guvern stabil și va fi prezentat un buget credibil pentru 2027: „Eu nu vreau să fac supoziții, să ghicesc, pentru că și ei, cei de la Moody’s, au semne de întrebare: când se va forma un nou guvern cu puteri depline, când se va elabora un buget care să transmită un mesaj ferm, clar, și anume că nu vor fi inversate măsuri, că va continua consolidarea fiscală, că vor continua reforme, că România va putea să beneficieze de fonduri europene”.

„Dacă ne gândim la alegeri anticipate, ne jucăm cu focul”

Daniel Dăianu spune că mesajul transmis de Fitch ar trebui să grăbească negocierile pentru formarea unui nou Executiv. În opinia sa, prelungirea crizei sau declanșarea alegerilor anticipate ar putea pune în pericol ratingul României.

„Eu cred că acel comunicat ar trebui să grăbească, să fie un avertisment sever pentru cei care discută formarea unui nou guvern. Nu este de joacă. Dacă ne gândim la alegeri anticipate, să clarificăm situația politică, ne jucăm cu focul, înseamnă că n-am înțeles, n-am înțeles ceva notabil din acest comunicat. Adică nu l-am înțeles”.

Șeful Consiliului Fiscal a precizat că România rămâne într-o situație dificilă, chiar dacă deficitul bugetar a fost redus. Pe lângă acesta, țara are și un dezechilibru extern ridicat și continuă să depindă de finanțările din afara țării.

„Eu nu sunt un catastrofist și caut să am o gândire pozitivă. Pentru mine nu există situație care să nu fie de întors, o situație complicată, pentru că ce a contat sau ce a prevalat în scrierea primei opinii a fost ceea ce pare să fie, un haos politic: incapacitatea partidelor de la București să se înțeleagă pentru a forma un guvern într-o țară cu instituții slabe, cu deficite care sunt în continuare mari și 6% este un deficit mare”.

Dăianu a încheiat cu un apel adresat liderilor partidelor, despre care spune că trebuie să înțeleagă gravitatea avertismentelor venite de la agențiile de rating.

„Ce pot să spun dacă nici acest avertisment, dacă discuțiile pe care le au liderii politici cu ministrul Nazare, cu guvernatorul Mugur Isărescu, cu echipa de conducere a Băncii Naționale a României, dacă ei nu înțeleg, nu se trezesc, ce putem să spunem?”,.