Danemarca trimite pentru prima dată recruți în Groenlanda. Trump a ameninţat de mai multe ori că vrea să anexeze insula

Președintele SUA a amenințat în mod repetat că va invada Groenlanda. Foto: Getty Images

Luni, aproximativ 1.600 de recruți danezi au început noul program extins de serviciu militar obligatoriu al țării, intrând într-o perioadă de stagiu de 11 luni. Danemarca se pregătește să trimită, pentru prima dată, recruți în Groenlanda spre sfârșitul acestei luni. O brigadă formată din peste 100 de militari urmează să execute o misiune de o lună, preluând sarcini operaționale de la trupele profesioniste, notează Reuters.

Danemarca își accelerează consolidarea capacităților de apărare, impulsionată de presiunile privind securitatea în regiunea arctică și de războiul din Ucraina.

Danemarca a anunțat în 2024 că va extinde serviciul militar obligatoriu pentru a include, în premieră, și femeile, și că va mări durata standard a stagiului de la patru la 11 luni. Totodată, numărul anual al recruților urmează să crească de la 5.000 la 7.500 până în anul 2033. Luni, 3 august, noua lege a fost aplicată.

Această nouă serie de recruți sosește în contextul în care Danemarca se pregătește să trimită, pentru prima dată, recruți în Groenlanda spre sfârșitul acestei luni. O brigadă formată din peste 100 de militari urmează să execute o misiune de o lună, preluând sarcini operaționale de la trupele profesioniste.

Desfășurarea trupelor capătă o semnificație politică sporită, având în vedere că președintele american Donald Trump a încercat în repetate rânduri să anexeze acest teritoriu danez semiautonom, invocând motive de securitate națională – o solicitare respinsă categoric de guvernele Groenlandei și Danemarcei.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat, la summitul NATO de luna trecută de la Ankara, că țara sa este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul alianței militare, „inclusiv pe cel propriu”.

Ce fac recruţii în cele 11 luni

Noii recruți parcurg o etapă de cinci luni de instrucție de bază, urmată de șase luni de serviciu operațional. Forțele Armate daneze introduc, de asemenea, noi modalități de satisfacere a serviciului militar obligatoriu, inclusiv un pluton de drone în cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale.

Programul acestei țări nordice funcționează pe baza unui sistem de tragere la sorți pentru toți tinerii apți din punct de vedere medical care împlinesc vârsta de 18 ani. Totuși, de mulți ani, efectivele au fost constituite aproape exclusiv din voluntari, tragerea la sorți fiind utilizată doar pentru completarea cotelor rămase.

Țările nordice vecine, Suedia, Finlanda și Norvegia, au de asemenea un sistem de serviciu militar obligatoriu, la fel ca statele baltice: Estonia, Letonia și Lituania.

Prinţesa Isabella a Danemarcei s-a înrolat în armată

Prinţesa Isabella a Danemarcei a început luni stagiul militar. Cu un zâmbet larg pe buze şi cu un rucsac în spate, tânăra de 19 ani a sosit la cazarma Antvorskov din oraşul Slagelse, unde va efectua serviciul militar în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, timp de 11 luni, notează Agerpres.

Isabella, cea de-a doua fiică a regelui Frederik al X-lea şi a reginei Mary, se numără printre primele femei daneze care încep noul serviciu militar de bază prelungit.

Presa daneză a relatat, citând Casa Regală a Danemarcei, că prinţesa Isabella va renunţa la orice remuneraţie pe durata serviciului militar.