România importă peste 30% din consumul de energie, la preţuri uriaşe. Bogdan Ivan: Preţul e de 30-40 ori mai mare ca ziua

Bogdan Ivan. FOTO: Hepta

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, luni, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN, că, din cauza lipsei capacităţilor de stocare, România este nevoită să importe energie seara la preţuri şi de 30-40 ori mai mari. "Vă dau exemplu: dacă noi, în timpul zilei, când avem undeva la 2000 şi ceva de MW producţie şi nu avem stocare, vindem la 45 lei în Bulgaria. După care, aceeaşi energie o importăm seara de la 6 la 10, la preţul minim chiar şi de 2000-3000 şi chiar 5.000 de lei", a spus Bogdan Ivan.

În contextul actual al crizei energetice, România importă peste 30% din consumul de energie, adică aproximativ 2179 MW. Bogdan Ivan a atras atenţia că, deşi consumatorii casnici nu vor vedea o creştere acum a facturilor, "este evident că această pierdere pe care furnizorii o au în această perioadă o vor încasa într-o etapă ulterioară, când va fi din nou presiune asupra preţurilor".

"Diferenţa de energie importată o plătim la preţuri şi de 30-40 de ori mai mari. Vă dau exemplu: dacă noi, în timpul zilei, când avem undeva la 2000 şi ceva de MW producţie şi nu avem stocare, vindem la 45 lei în Bulgaria. După care aceeaşi energie o importăm seara de la 6 la 10, la preţul de minim chiar şi de 2000-3000 şi chiar 5.000 de lei.

Toate aceste finaţări au venit cu certificate de CO2 plătite de români. La CE Oltenia nu că n-ar fi o activitate economică productivă, dar costul energiei e încărcat cu 50% de costurile certificatelor de carbon.

Energia nu are culoare politică, afectează fiecare om, fiecare pâine pe care o mâncăm. Dacă nu reglementăm ca ţară, să scădem preţul, e închis subiectul. Nu poţi face acest lucru cu oameni care sunt încăpăţânaţi, care văd doare o parte din peisaj şi nu se duc mai departe să negocieze.

Aceşti peste 2000 MW dacă îi importăm undeva la aproximativ 2.500-3.000 de lei, cât este media la această oră, este evident că vorbim de mai bine de jumătate din costul de total al energiei pe care o plătim noi ca ţară.

Consumatorii casnici nu vor vedea o creştere acum a facturilor, dar este evident că această pierdere pe care furnizorii o au în această perioadă o vor încasa într-o etapă ulterioară, când va fi din nou presiune asupra preţurilor. Toate aceste stângăcii din ultimii 10 ani de zile ne costă pe fiecare dintre noi", a afirmat Ivan.

De unde importă România energie

În contextul reducerii producției interne, România a început să importe energie electrică, inclusiv din Ucraina. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Ucraina va furniza energie către România în condiții de piață, importurile provenind din capacități disponibile ale sistemului energetic ucrainean.

De asemenea, compania Nuclearelectrica a cumpărat energie din Ucraina cu sprijinul companiei Energocom din Republica Moldova, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă.

Măsurile anunțate de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită.

Situația este provocată de scăderea severă a debitului Dunării, care afectează funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, aceasta având nevoie de apă pentru sistemul de răcire.

Oprirea reactoarelor nucleare reduce temporar capacitatea de producție a României cu aproximativ 1.400 MW, cele două unități asigurând în mod obișnuit o parte importantă din producția națională de electricitate.