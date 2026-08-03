Cât mai rezistă Unitatea 2 de la Cernavodă. Directorul centralei: „Mai putem funcționa câteva zile, nu pot să spun exact câte”

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Detonarea stâncii Pârjoala și amplasarea a patru barje pe brațul Bala pentru a crește debitul Dunării în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă va asigura funcționarea Unității 2 pentru încă „câteva zile”, a declarat directorul sucursalei CNE Cernavodă, Romeo Urjan, la Antena 3 CNN. Așadar, nu reprezintă o soluție pe termen lung, ci doar o amânare a deciziei de închidere a Unității 2. Acesta a explicat că în acest moment, fără aceste măsuri, centrala mai poate funcționa normal cinci zile.

„Prognoza noastră ne spune că în următoarele cinci zile oprim fără măsurile de la Bala și cu măsurile de la Bala mai putem funcționa câteva zile. Nu pot să spun exact câte, două, trei, patru zile, deocamdată e o aproximație, nu vă pot spune. Vedem mâine dimineață efectele, Ar putea fi mai mult”, a declarat Romeo Urjan, directorul sucursalei CNE Cernavodă la Antena 3 CNN.

În acest moment, la Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează doar unitatea 2. Conform prognozei din acest moment, mai are 5 zile de funcționare, până când debitul Dunării va fi atât de scăzut încât va trebui să fie oprită.

„Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează în momentul de față cu Unitatea 2, în funcțiune normală, la putere nominală, Unitatea 1 a fost oprită în mod controlat din cauza nivelului scăzut pe Dunăre. Unitatea 2 funcționează la parametri normali.

Nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, siguranță pentru populație, pentru mediu, pentru angajați, pentru echipamente. Suntem în limitele stabilite de manualele de exploatare și procedură de operare la urgență.

Unitatea 2 funcționează în parametri normali. Bazat pe prognoza pe care o avem acum și scăderea prognozată de 2-3 cm pe zi pe debitul pe care îl avem, prognozăm cinci zile de funcționare în momentul acesta”, a spus directorul sucursalei CNE Cernavodă.

Efectele distrugerii stâncii Pârjoaia se vor vedea abia mâine dimineață la centrala nucleară. Această măsură, alături de amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru a devia cursul Dunării spre centrală, ar putea aduce „câteva zile de funcționare” în plus față de prognoza din acest moment.

„Explozia s-a petrecut la 60 de km de noi. La o viteză a apei de 3 km/oră, durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele. Mâine dimineață vom vedea efectele. Din ce am comunicat cu colegii mei și cu Ministerul Energiei, următoarele măsuri ar fi amplasarea acelor barje care să reducă debitul spre brațul Bala să direcționeze apa spre Dunărea Veche, deci spre Centrală. Ne așteptăm la o ridicare de nivel de 7-8 centimetri, ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar față de prognoza pe care o avem în momentul de față”, a spus Urjan.

Directorul centralei a precizat că sunt monitorizați în mod constant doi indicatori: nivelul Dunării la aspirația pompelor și vibrațiile la pompe.

„Centrala funcționează normal, regim 24 din 24, conducerea executivă se întâlnește zilnic pentru comandamentul pentru această situație de criză. Parametrii pe care îi măsurăm noi, respectiv nivelul Dunării la aspirația pompelor se măsoară instantaneu, deci măsurarea e disponibilă online, cât și în bazinele de răcire, indicațiile sunt în permanentă. Mai măsurăm vibrațiile la pompe, care ne spun dacă nivelul Dunării a scăzut prea mult. În momentul de față nu sunt motive de îngrijorare”, a precizat Romeo Urjan.

Directorul CNE Cernavodă a adăugat că o situație similară a fost în 2003, când centrala funcționa cu o singură unitate, care a fost oprită timp de o lună.

Luni, Dunărea înregistrează la intrarea în țară un debit de 1.500 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic (1.500 mc/s în 2026, față de 2.000 mc/s în 2025).

Nivelul Dunării în zona Cernavodă este de -218 cm și va ajunge în data de 9 august la -233 cm, ceea ce înseamnă o scădere a nivelului (fără intervenție) cu 15 cm, adică o scădere cu 2-3 cm/zi. Scopul intervențiilor de pe brațul Bala este de a preveni această scădere a nivelului Dunării în zona Cernavodă, ținta fiind de a crește nivelul apei cu 10-12 cm, au anunțat Apele Române.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri instituirea stării de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică.