Alertă în Polonia: Două F-16 au interceptat un avion-spion rusesc în apropierea coastei

1 minut de citit Publicat la 22:13 03 Aug 2026 Modificat la 22:24 03 Aug 2026

Două F-16 au interceptat un avion-spion rusesc în apropierea coastei. Foto: Getty Images

Două avioane de luptă F-16 ale Poloniei au interceptat luni, înainte de prânz, un avion rusesc de recunoaștere Il-20, aflat în apropierea orașului Łeba, de pe coasta nordică a țării, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit tvpworld.

Aeronava rusească a rămas în spațiul aerian internațional și nu a pătruns pe teritoriul Poloniei, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, avionul zbura fără un plan de zbor și avea transponderul oprit, ceea ce îngreunează identificarea și urmărirea sa de către controlorii de trafic aerian.

„Forțele Armate Poloneze monitorizează permanent situația și intervin pentru a proteja granițele Poloniei”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma X.

Il-20 este un avion militar de recunoaștere folosit pentru strângerea de informații despre radare, comunicații și sisteme de apărare antiaeriană.

Mai multe interceptări în zona Mării Baltice

Incidentul s-a produs la numai trei zile după ce alte avioane F-16 poloneze au interceptat un avion rusesc Il-20 la aproximativ 40 de kilometri nord de orașul de coastă Kołobrzeg.

Astfel de întâlniri au devenit tot mai frecvente după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în 2022. Avioanele militare rusești zboară adesea în apropierea spațiului aerian al NATO fără să transmită un plan de zbor și cu transponderele oprite.

În asemenea situații, avioanele de luptă poloneze sau ale altor state aliate sunt ridicate de la sol pentru a identifica și monitoriza aeronavele rusești.

Activitatea aviației militare ruse din regiune este urmărită și în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană în Țările Baltice, prin care avioanele aliaților patrulează spațiul aerian al statelor baltice.

O rachetă rusească a pătruns recent în spațiul aerian al Poloniei

Noile incidente sunt tratate cu și mai multă atenție după ce o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac de amploare lansat săptămâna trecută asupra vestului Ucrainei.

Racheta s-a prăbușit pe un câmp din apropierea localității Tarnawa-Kolonia, în estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina. Impactul a lăsat în urmă un crater lat de câțiva metri.

Nu au fost raportate victime, însă autoritățile poloneze au transmis că racheta transporta o „cantitate semnificativă” de material exploziv.

Polonia, unul dintre principalii aliați ai Kievului și un stat important de pe flancul estic al NATO, se află în stare de alertă sporită de la începutul invaziei. În ultimii ani, mai multe rachete și drone au pătruns sau s-au apropiat de teritoriul său, punând la încercare sistemele de apărare aeriană ale Alianței.