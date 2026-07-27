Reactorul 1 de la Cernavodă se oprește marți. Urmează reactorul 2 "dacă situația nu se modifică"

1 minut de citit Publicat la 20:27 27 Iul 2026 Modificat la 20:27 27 Iul 2026

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional marţi dimineaţa.

Măsura este luată din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, a anunţat luni seară Nuclearelectrica.

"Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026.

Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă.

Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)", se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Este posibilă și oprirea Unității 2

Potrivit reprezentanţilor companiei, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, experţii centralei nucleare, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă.

Măsurile includ decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situaţia actuală nu se modifică.

"Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor.

SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă.

Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului", se precizează în documentul citat.

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Imagini aeriene captate vineri, 24 iulie, la Corabia, în sudul României, arată numeroase ambarcațiuni captive în apele scăzute ale Dunării.

Iar în orașul Novi Sad din nordul Serbiei, alte zeci de ambarcațiuni plutesc într-un nămol verde prin care nu se poate naviga.

Situația a apărut după ce apele Dunării s-au retras cu câteva sute de metri de la mal, relatează agenția Reuters, care a realizat un material video la fața locului.

Spre deosebire de navele de agrement, barjele comerciale au fost surprinse de scăderea apelor în timp ce erau ancorate în secțiunile mai adânci ale râului.

Nivelurile Dunării au coborât la minime record încă de săptămâna trecută în România, Croația, Serbia, în urma valurilor de căldură prelungite și a secetei din vară.

Fenomenul a expus privirilor sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip și a afectat căile navigabile din întreaga Europă.