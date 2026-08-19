Fotografii senzaționale cu eclipsa de Soare pe Marte au fost publicate de NASA. Fotograf: Roverul Perseverance

O eclipsă de Soare văzută de pe Marte. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

După eclipsa totală de Soare, vizibilă de oamenii de pe Pământ, a avut loc și o eclipsă solară marțiană, pe care a văzut-o doar roverul Perseverance al NASA, aflat pe Marte, care a transmis ulterior imaginea spre NASA, scrie Space.com.

Eclipsele solare nu sunt specifice Pământului. În teorie, orice planetă cu cel puțin o lună pe orbită ar avea momente în care ar putea eclipsa o parte din soarele său, lucru vizibil de pe suprafața planetei.

Pe 13 august 2026, la o zi după eclipsa totală de soare a Pământului, Marte a văzut propria eclipsă de soare.

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Privind în sus cu camera sa Mastcam-Z din partea stângă, Perseverance a surprins imaginea unuia dintre cei doi sateliți ai lui Marte, Phobos și Deimos, eclipsând parțial soarele.

Până acum, noi, oamenii, am avut puncte de observație directe doar pe Pământ, pe orbita Pământului și pe Lună. Încă nu am trimis oameni pe Marte și rămâne neclar cât timp ar putea dura până când se va întâmpla acest lucru.

Phobos Solar Eclipse



captured by Perseverance on 2026-08-13 from 10:13:34 to 10:14:07 LMST https://t.co/iZ7tc1iyvP pic.twitter.com/GMrEC4Q24F — ?conspiracy_slayer? (@conspiracyslyr) August 14, 2026

Exploratorii robotici precum Perseverance ne permit să călătorim acolo unde nu putem ajunge. Astfel de călători ne-au dus în spațiul interstelar și în tot sistemul nostru solar. De la inelele lui Saturn până la vecinătatea îndepărtată și înghețată a lui Neptun, sondele robotice au permis umanității să privească în locurile în care ar fi imposibil cu ochiul uman.

Datorită roverului Perseverance și celor doi „ochi” ai săi, cele două camere Mastcam-Z situate sus, pe catarg, putem „merge” direct pe suprafața lui Marte, „putem privi în sus și putem vedea o eclipsă solară extraterestră”, notează sursa citată.