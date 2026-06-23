Privirile de la Cotroceni. Cum s-a văzut marți interacțiunea între marii actori politici în imaginile Inquam Photos

Consultările de marți de la Cotroceni, în imagini. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Imaginile zilei vin de la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan s-a întâlnit din nou cu reprezentanții partidelor și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a găsi o formulă de guvern care să nu mai pice la vot în Parlament.

Nu este prima rundă de consultări din ultima lună, însă discuțiile de acum au loc într-un moment de tensiune politică maximă, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a complicat și mai mult relațiile dintre partide.

Decizia șefului statului de a-l desemna pe Veștea fără un acord prealabil cu PNL a provocat reacții dure în partid. Ilie Bolojan a criticat în ultimele zile mișcarea președintelui, iar nemulțumiri au venit și din partea USR și UDMR. Singurii din fosta coaliție care au susținut varianta Adrian Veștea au fost social-democrații.

În acest context, întâlnirile de la Cotroceni au fost urmărite atent nu doar pentru declarații, ci și pentru gesturi, priviri și reacții.

Fotografii Inquam Photos au surprins interacțiunile lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și George Simion.

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