Cele mai spectaculoase imagini de la premiile Sony World Photography Awards 2026. Oameni, animale, povești și peisaje amețitoare

1 minut de citit Publicat la 13:36 17 Apr 2026 Modificat la 13:36 17 Apr 2026

FOTO: Sony World Photography Awards 2026

Citlali Fabián a fost desemnată Fotografa Anului la Sony World Photography Awards 2026, juriul lăudând seria ei de fotografii axată pe activiști și artiști indigeni din sudul Mexicului.

Fabián, care provine din comunitatea indigenă Yalalteca, „folosește fotografia pentru a explora modalități de a aborda identitatea și legăturile acesteia cu teritoriul, migrația și relațiile comunitare”, au declarat organizatorii într-un comunicat emis joi.

Imaginile premiate în competiție:

Seria ei de fotografii, „Bilha, Stories of my Sisters”, este o reflecție „asupra unor întrebări urgente legate de vizibilitate și reprezentare”, a spus Monica Allende, președinta juriului profesionist din 2026, în același comunicat.

„Subiecții ei nu sunt pur și simplu fotografiați, ci sunt participanți activi în modul în care sunt spuse poveștile lor”, a adăugat Allende.

„Prin acest proces, artista evidențiază prezența, forța și realizările femeilor care au fost adesea trecute cu vederea, oferindu-le vizibilitatea și recunoașterea pe care le-au meritat de mult timp în peisajul social și cultural mai larg.”

Alături de Fabián, alți nouă câștigători de categorie au fost desemnați în competiția profesională.

Printre aceștia se numără Joy Saha la categoria arhitectură și design; Santiago Mesa la categoria proiecte documentare; și Isadora Romero la categoria mediu.

Alte premii includ fotograful începător al anului, câștigat de Jubair Ahmed Arnob; tânărul fotograf al anului, acordat lui Philip Kangas, în vârstă de 16 ani; și premiul pentru contribuție remarcabilă la fotografie, oferit lui Joel Meyerowitz, a cărui carieră se întinde pe șase decenii.

Competiția, aflată acum la cea de-a 19-a ediție, a inclus peste 430.000 de imagini din mai mult de 200 de țări și teritorii, potrivit organizatorilor.

O selecție de imagini din cadrul premiilor va fi expusă la Somerset House din Londra, în perioada 17 aprilie - 4 mai.