Cele mai frumoase fotografii cu peisaje din 2025. Cine a câștigat marele premiu și cele mai spectaculoase imagini

1 minut de citit Publicat la 17:11 01 Oct 2025 Modificat la 17:11 01 Oct 2025

Australianca Joy Kachina a fost desemnată fotografa anului la concursul Natural Landscape Photography Awards 2025. În colecția ei, Kachina a reușit să surprindă cu măiestrie texturile, formele și culorile copacilor în lumină strălucitoare.

Concursul anual Natural Landscape Photography Awards, aflat în 2025 la a cincea ediție, a primit peste 11.000 de lucrări de la mai mult de 1.100 de fotografi din 64 de țări.

Portofoliul câștigător al lui Kachina surprinde pădurile și peisajele din Tasmania.

Premiul recunoaște o colecție coerentă de imagini, nu o singură fotografie. „Este o surpriză atât de minunată! Imaginile din această competiție evidențiază excelent experiențele reale pe care le avem în natură”, a declarat ea.

Toate lucrările din concurs au fost fișiere RAW, fără nicio manipulare digitală.

Fotografia Anului a fost câștigată de Margrit Schwarz, pentru o imagine realizată în timpul unei expediții de 12 zile pe râu în Marele Canion.

Schwarz a spus: „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult au fost formele abstracte ascunse, create de piatră, apă și timp”.

Alte premii la categorii au fost acordate lui Luis Vilarino (Marele Peisaj), David Shaw (Peisaj Intim), Ilan Shacham (Peisaj Abstract), Lizzie Shepherd (Peisaje Marine), Spencer Cox (Roci și Geologie) și Vojtech Schmidt (Lumi Înghețate).