Cadourile de Crăciun revândute, o tendinţă în creştere în Italia. Unul din doi italieni aleg să recicleze produsele primite

Statisticile din Italia arată că cinci din zece persoane păstrează cadourile nedorite într-un sertar pentru a le reutiliza ulterior. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Potrivit Confcooperative (n.red. principala asociație italiană care reprezintă, protejează, asistă și supraveghează firmele din Italia), multe cadouri de Crăciun vor fi revândute.

Această decizie va duce la economisirea a 3,7 miliarde de euro, o cifră care este cu 300 de milioane mai mare față de 2024 și cu 400 de milioane mai ridicată față de Crăciunul de dinainte de pandemie.

În Italia, una din două persoane este dispusă să redistribuie ceea ce găsește sub bradul de Crăciun , adică în jur de 28 de milioane de italieni. Această cifră a crescut semnificativ față de acum aproximativ zece ani: în 2016, potrivit statisticilor, 18 milioane de italieni au optat pentru a revinde cadourile, relatează La Repubblica.

Metodele de reciclare variază. Cinci din zece persoane păstrează cadourile nedorite într-un sertar pentru a le reutiliza ulterior. Trei din 10 le transformă în bani prin revânzarea lor online sau pe rețelele sociale. Conform unui sondaj realizat de Ipsos-Doxa pentru eBay în noiembrie 2025, 76% dintre cei care revând cadourile primite utilizează platforme digitale , percepând decizia ca fiind sustenabilă (38%) și practică (34%).

Ceilalți doi din 10 aleg să schimbe articolele în magazine, transformând produsele în vouchere pe care le pot cheltui ulterior sau alegând articole noi pe care să le ofere altora.

Acest comportament face parte dintr-un peisaj economic complex, dominat de incertitudine și nesiguranţă. Deși valoarea plăților lunare a crescut de la 45,7 miliarde de euro în 2022 la 52,5 miliarde de euro în 2025, costul vieții continuă să limiteze puterea de cumpărare a consumatorilor, determinându-i să caute economii cu orice preț. La aceasta se adaugă un fapt semnificativ: până la 10 milioane de oameni din Italia trăiesc în sărăcie.

Produsele alimentare sunt cele care deschid calea Printre produsele cel mai frecvent recirculate se numără alimentele (50%), inclusiv vinuri, vinuri spumante, mezeluri, brânzeturi, prosecco, grappa, bitter, ciocolată, nuga, miere și gemuri . Pe locul al doilea se află eșarfe, mănuși, pălării, șosete, articole din piele, creme și machiaj (21%), urmate îndeaproape de cărți și agende (20%). În cele din urmă, jucăriile ocupă un loc cu 9% .