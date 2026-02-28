Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Localnicii au dat năvală să strângă bancnotele împrăștiate

Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia. FOTO: Pofimedia Images

Cel puţin 20 de oameni şi-au pierdut viaţa vineri când un avion militar bolivian care transporta bancnote noi a ieşit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul din El Alto, lângă capitala administrativă La Paz. Localnici au dat năvală pentru a încerca să recupereze banii împrăştiaţi.



Avionul C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, sosit din oraşul Santa Cruz (est), a ieşit de pe pistă din motive încă neclarificate, fiind distrus în accident, iar circa 15 vehicule aflate în apropiere au fost la rândul lor avariate sau distruse, inclusiv maşini personale, microbuze şi o remorcă.



"Unele dintre vehicule s-au transformat în grămezi de fiare şi dedesubt sunt cadavre", a declarat şeful serviciului de pompieri, Pavel Tovar, citat de portalul La Razon.



Alte cel puţin 28 de persoane rănite au fost tratate, potrivit Ministerului Sănătăţii al ţării sud-americane. Spitalele din oraş au lansat o campanie de donare de sânge pentru a-i ajuta pe răniţi.



Preşedintele Rodrigo Paz şi-a exprimat solidaritatea şi a transmis condoleanţe familiilor celor morţi. "Este o zi de mare durere", a deplâns preşedintele pe platforma X.



Cristina Choque, în vârstă de 60 de ani, a relatat pentru AFP că maşina ei a fost lovită de o anvelopă a avionului şi că fiica ei a fost rănită la cap. Femeia şi familia ei au rămas în interiorul vehiculului avariat de teama să nu fie jefuiţi de mulţime.



Un grup a încercat chiar în mod repetat să ajungă la încărcătura din interiorul aeronavei, dar fără succes, au observat jurnaliştii AFP.



"Banii transportaţi în aeronava prăbuşită nu au număr de serie oficial sau marcaje şi, prin urmare, sunt lipsiţi de valoare legală şi putere de cumpărare. Colectarea, deţinerea sau utilizarea acestora constituie o infracţiune", a avertizat Ministerul Apărării într-un comunicat.



Ministerul a mai indicat că pentru moment cauzele accidentului nu sunt cunoscute şi a anunţat crearea unei comisii de anchetă.