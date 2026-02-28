Atacul Israelului a avut loc în timpul zilei ca să surprindă Iranul. Operațiunea, coordonată de luni de zile cu SUA

Publicat la 09:41 28 Feb 2026

Atacul Israelului a avut loc în timpul zilei ca să surprindă Iranul. FOTO: Profimedia Images

Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-o operațiune care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

O sursă anonimă din domeniul securității a declarat pentru Canalul 12 că operațiunea a fost planificată în comun timp de luni de zile.

Potrivit sursei, Israelul depune „toate eforturile” în această operațiune, iar SUA sunt „pe aceeași lungime de undă”.

„Faza inițială” a atacului comun este planificată să dureze patru zile, potrivit sursei citate.

Momentul atacurilor din această dimineață a fost gândit pentru a-i surprinde pe iranieni, care nu s-ar fi așteptat la un atac în timpul zilei.

Președintele american Donald Trump a declarat că „nu este mulțumit” de progresul negocierilor recente dintre SUA și Iran, spunând că Iranul nu poate deține arme nucleare și că nu ar trebui să aibă capacități de îmbogățire a uraniului.

El a spus ieri că „uneori trebuie” să folosești forța.