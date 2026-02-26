Pensionarii din Franța cu venituri reduse sunt încurajați să se mute în România, ca să aibă o viață mai bună

Pensionarii din Franța cu venituri reduse sunt încurajați să se mute în România, unde, datorită costurilor mai reduse, ar putea să ducă un trai mai bun.

În Franța există pensionari cu venituri de 1.000 de euro pe lună sau un pic peste, iar asta înseamnă că duc o viață la limită, având în vedere că mulți nu dețin locuințe și trăiesc în chirie. Astfel, după plata chiriei, facturilor, asigurării medicale, mulți rămân doar cu mărunțiș pentru supermarket.

Magazine Economie a făcut o analiză fix pentru persoanele aflate în această situație, spunând că, doar la câteva ore de zbor distanță, aceeași sumă spune o cu totul altă poveste și că în unele țări, între care și România, costul vieții este cu până la 60% mai mic decât în Europa de Vest, iar pensia lor ar „crește”.

Bulgaria, România și Georgia. Europa „ieftină” există

„Nu e nevoie să pleci la capătul lumii ca să simți diferența. În estul Europei, diferența de cost al vieții este considerabilă: vorbim de aproximativ 42% cheltuieli mai mici în Bulgaria, 46% în România și până la 60% în Georgia, comparativ cu o țară din Europa de Vest. La o pensie de 1.000 de euro, asta schimbă radical situația, iar un buget „strâns” devine unul confortabil”, scrie publicația menționată.

Bulgaria apare frecvent în clasamente, întrucât chiria este în intervalul 300–400 de euro pe lună, în funcție de oraș și tipul apartamentului. „Dacă, de exemplu, plătești 350 de euro chirie, îți rămân 650 pentru restul: mâncare, facturi, transport, ieșiri. Nu este dolce vita de pe cartea poștală, dar nu mai trebuie să te privezi la fiecare cheltuială zilnică” - mai menționează sursa citată.

„România și Georgia atrag prin același mecanism: servicii, alimente, transport - toate cântăresc mai puțin în buget. Important este însă locul exact unde te stabilești. Dacă te muți într-o zonă ultraturistică, vei plăti prețuri de turist. Dacă alegi o zonă mai puțin expusă, găsești tarife mai potrivite pentru o pensie modestă”, se mai spune în analiză.

Sunt menționate și dezavantajele, cum ar fi limba, formalitățile, integrarea și calitatea serviciilor. Un pensionar francez de 68 de ani, care s-a mutat în una din aceste țări a declarat pentru publicație: „Chiria e perfectă. Dar când ai de rezolvat o problemă administrativă, înțelegi rapid că nu mai ești acasă”.

Magazine Economie spune că mai există locuri și în Grecia și Turcia unde se poate trăi lejer cu 1.000 de euro pe lună, însă nu e vorba în niciun caz de zonele pitorești unde turiștii își petrec vacanța.

În Grecia, costul vieții este estimat la aproximativ 20–30% dub cel din Franța, ceea ce contează destul de mult pentru cei care trăiesc la limită.

„Concret, în orașe mici sau pe insule mai puțin cunoscute, se poate trăi cu 900–1.100 de euro pe lună de persoană. Cumpărăturile pot fi cu până la 30% mai ieftine decât în Franța, iar chiriile cu aproximativ 40% mai mici”, scrie sursa citată.

Turcia este și ea menționată printre destinațiile cu soare și cheltuieli reduse. Marile orașe, precum Istanbul, apar frecvent în listele destinațiilor accesibile. Dar într-o metropolă pot exista diferențe enorme între cartiere, iar prețurile bune nu se găsesc de obicei în zonele unde se grăbesc toți expații. „Ca să te încadrezi în 1.000 de euro, trebuie să accepți zone mai puțin „instagramabile”” - spune sursa citată.

Publicația mai recomandă Thailanda, Malaezia și Vietnam, unde costurile sunt mult mai reduse, însă zborurile sunt scumpe, iar condițiile de viză sunt mai restrictive.