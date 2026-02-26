România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile, înainte de turul 2 al prezidențialelor. Consilier BNR: „Piața valutară a luat foc”

România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile, înainte de turul 2 al prezidențialelor. Foto :Getty Images

Piaţa valutară „a luat foc” înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, iar România a pierdut opt miliarde de euro din rezerva valutară în două zile, prin intervenţii menite să calmeze deprecierea extrem de puternică, a declarat joi Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la o dezbatere de specialitate.

„Pot spune ceea ce s-a întâmplat cu piaţa valutară în zilele dinainte celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, când piaţa valutară 'a luat foc'. Am pierdut opt miliarde de euro din rezervă în două zile, prin intervenţii care să calmeze deprecierea care era extrem de puternică. (...) Cauza pentru care se ajunsese acolo a dispărut şi atunci, în următoarele două luni, am reuşit să cumpărăm înapoi banii pe care i-am dat, fără ca să mai mişcăm cursul cine ştie ce. Şi asta a fost un lucru bun”, a spus Eugen Rădulescu, precizând că vorbeşte în nume personal şi nu implică poziţia Băncii Centrale.

Conform acestuia, pieţele financiare reacţionează întotdeauna la cel mai mic semnal extern.

„Pieţele sunt sensibile, reacţionează la cel mai mic semnal. La orice mic cutremur pe care noi nu îl simţim, pieţele reacţionează, îl resimt şi marchează în preţ”, a explicat finanţistul, citat de Agerpres.

El a dat ca exemplu reacţia pieţelor financiare la respingerea contestaţiei privind pensiile magistraţilor.

„În momentul în care s-a anunţat că a fost respinsă de Curtea Constituţională contestaţia privind pensiile magistraţilor, pieţele au reacţionat imediat, îmbunătăţind dobânzile pe care le plăteşte România”, a afirmat Rădulescu.

Acesta a menţionat că este vorba doar de câteva mii de pensii speciale ale magistraţilor şi că semnalul transmis contează foarte mult.

„Vorbim de 8-9.000 de pensii. Cam atâta sunt pensiile speciale ale magistraţilor. La nivel macroeconomic, suma este inexistentă, dar contează ca semnal. Dacă vom continua pe aceeaşi cale, sigur vom avea rezultate dintre cele mai bune", consideră Eugen Rădulescu.

El a admis, însă, că există şi pericolul unei schimbări de atitudine în politica actuală.

„Avem şi reversul medaliei. Dacă ne sucim şi ajungem la concluzia că ar fi mai bine cu o altă majoritate, la nivelul actual al datoriei publice şi al deficitului (bugetar - n.r.), o asemenea aventură ne-ar îngropa”, a tras concluzia Eugen Rădulescu.

Oxygen Events a organizat, joi, la Arenele BNR, conferinţa „România de facto: realităţi şi perspective 2026”.

Potrivit organizatorilor, evenimentul se adresează profesioniştilor interesaţi de analiza economică, de procesele de decizie şi de modul în care România se poziţionează într-un context european şi global aflat în schimbare.