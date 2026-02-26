Melania Trump va prezida o reuniune Consiliului de Securitate al ONU, despre rolul educației în promovarea păcii mondiale

1 minut de citit Publicat la 14:59 26 Feb 2026 Modificat la 14:59 26 Feb 2026

Președintele American Donald Trump și Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe 2 martie, unde va fi discutat rolul educației în promovarea toleranței și a păcii mondiale - o premieră istorică, a anunțat Casa Albă, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Prezența soției președintelui american Donald Trump la ONU va coincide cu preluarea de către SUA a președinției Consiliului de Securitate.

Este pentru întâia dată când „o Primă Doamnă a SUA în exercițiu va prezida Consiliul de Securitate, unde membrii discută despre educație, tehnologie, pace și securitate”, a adăugat Casa Albă într-un comunicat.

La reuniune se așteaptă să participe ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, membri ai Consiliului de Securitate al ONU și alți reprezentanți internaționali.

Tema reuniunii va fi „Copiii, tehnologia și educația în situații de conflict”.

Rolul Melaniei Trump ca Primă Doamnă, care a fost discret în timpul primului mandat al soțului ei, a crescut treptat de când republicanul a preluat funcția acum puțin peste un an pentru al doilea mandat prezidențial.

Melania Trump a publicat o carte de memorii în care povestește despre viața ei, de la copilăria în Slovenia, unde s-a născut, până la experiența sa la Casa Albă.

De asemenea, în acest an a avut premiera un documentar, care îi poartă numele, produs de Amazon Studios și regizat de Brad Ratner, care arată, în esență, cum a fost viața ei în zilele premergătoare ultimei învestituri a soțului ei.