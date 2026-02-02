Povestea Melaniei Trump. Cum l-a cunoscut imigranta din Slovenia pe Donald Trump: „Mi-a cerut numărul de telefon, dar nu i l-am dat”

Melania și Donald Trump, la lansarea documentarului „Melania”, 29 ianuarie 2026. Sursa foto: Hepta

Melania Trump, născută Melanija Knauss în Slovenia în 1970, are o poveste de viață care a atras atenția publicului internațional: de la originile sale modeste într-o țară comunistă, până la rolul de Prima Doamnă a Statelor Unite.

Originară din Sevnica, Melania și-a început cariera ca model în Europa, lucrând în orașe importante ale modei precum Milano și Paris înainte de a se muta la New York în 1996 pentru a-și dezvolta cariera, potrivit enciclopediei Britannica.

Întâlnirea dintre Melania și Donald Trump

De-a lungul anilor, povestea Melaniei Trump – imigranta din Slovenia care a devenit partenera unuia dintre cei mai cunoscuți oameni politici americani – a rămas subiect de interes atât pentru publicul larg, cât și pentru media internațională.

Povestea Melaniei Trump cu Donald Trump începe în 1998, când cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la un eveniment din New York legat de moda și industria socială. La acel moment, Trump era un om de afaceri cunoscut și deja o personalitate a societății new-yorkeze, în timp ce Melania, deși era un model de succes, se afla încă în ascensiune în Statele Unite.

„Mi-a cerut numărul de telefon, dar era însoțit de o altă femeie, așa că nu i l-am dat”

Melania l-a cunoscut pe Donald Trump la petrecerea organizată în cadrul Fashion Week, găzduită de Paolo Zampolli, antreprenor italian și fondator al agenției de management ID Models (care ulterior a colaborat cu Trump la mai multe proiecte imobiliare și era cunoscut pentru faptul că folosea modele de podium pentru a promova proprietăți de lux).

Melania avea 28 de ani, iar Donald era tată a patru copii, cu 24 de ani mai în vârstă decât ea și recent separat de a doua sa soție, Marla Maples (n.r. anterior fusese căsătorit cu Ivana Trump; cei doi au divorțat în 1990).

„Mi-a cerut numărul de telefon, dar era însoțit de o altă femeie, așa că, desigur, nu i l-am dat”, își amintea Melania despre primul lor schimb de replici, într-un interviu din 2016 pentru Harper's Bazaar. „I-am spus: «Nu îți dau eu numărul meu; dă-mi tu numărul tău, iar eu te voi suna».

Voiam să văd ce fel de număr îmi va da — dacă era un număr de serviciu, ce înseamnă asta? Eu nu fac afaceri cu tine.”

În schimb, Donald i-a oferit toate numerele sale de telefon — „de la birou, de la Mar-a-Lago, de acasă din New York, totul” — și i-a spus să-l sune.

Melania a plecat apoi în Caraibe pentru o ședință foto, dar l-a sunat câteva zile mai târziu.

„M-a impresionat energia lui”, spune ea. „Are un simț extraordinar al vitalității.”

Cum s-a înțeles Melania cu copiii lui Donald Trump

La prima lor întâlnire, Donald a dus-o la cină, apoi la Moomba, care, la sfârșitul anilor ’90, era apogeul vieții de noapte newyorkeze frecventate de celebrități. „Era un loc grozav, nu-i așa? Îmi amintesc seara aceea ca și cum ar fi fost acum două luni.”

După întâlnire, cei doi au început să iasă împreună, iar relația lor a evoluat în timp, ducând la logodnă în 2004.

Melania și Donald s-au căsătorit în Palm Beach în 2005; ea a purtat o rochie Dior a cărei realizare a necesitat peste 1.000 de ore de muncă. Barron s-a născut un an mai târziu. Melania spune că are o relație ușoară cu copiii vitregi — Donald Jr., Ivanka, Eric și Tiffany.

„Sunt adulți”, spune ea. „Nu mă văd ca mama lor. Sunt prietena lor și sunt aici când au nevoie de mine.”

Aceasta a lăsat să se întrevadă doar o ușoară rigiditate când a fost întrebată dacă se mai întâlnește cu fostele soții ale soțului ei. „Nu ne vedem”, spune ea. „Aceasta a fost viața lui din trecut.”

După căsătorie, Melania a continuat să fie prezentă în media și în proiecte punctuale legate de modă și afaceri, dar a jucat un rol tot mai activ alături de soțul său, mai ales în perioada în care Donald Trump a devenit președinte al Statelor Unite.

Documentarul „Melania” produs de Amazon a costat 75 de milioane de dolari

Noul documentar despre Melania Trump a depăşit aşteptările specialiştilor, conform estimărilor publicate luni de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Melania”, documentarul produs de Amazon MGM, care o prezintă pe prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, în timpul celor 20 de zile ce au precedat ceremonia de învestitură a soţului ei în 2025, a intrat direct pe locul al treilea în box-office-ul nord-american cu încasări de 7 milioane de dolari, înregistrând astfel un rezultat superior previziunilor.

Documentarul a fost lansat vineri în cinematografe.

„Acest debut este excelent pentru un documentar, însă pentru oricare alt film, cu un buget de 75 de milioane de dolari şi un potenţial limitat în străinătate, ar fi o problemă. Însă aici este vorba despre o investiţie politică, nu despre un demers cinematografic cu scop lucrativ. 75 de milioane de dolari nu înseamnă nimic pentru Amazon”, a explicat David Gross, de la cabinetul de consultanţă Franchise Entertainment Research.