CNN: „Melania” e un documentar de lux, sărac în substanță

Melania Trump, a cărei natură discretă a transformat-o într-un fel de test Rorschach pentru observatorii politici, este foarte fermă în a arăta că ea și soțul ei sunt complet aliniați. Foto: Getty Images

Un film plin de imagini lucioase, modă de lux, o coloană sonoră captivantă, dar sărac în substanță și care nu satisface dorința americanilor de a o cunoaște mai bine pe Prima Doamnă. Este concluzia analizei CNN a documentarului „Melania”, despre viața Primei Doamne a SUA. Însă filmul nu intră în profunzime, de pildă faptul că Melania Trump s-a născut în Slovenia este menționat în treacăt, în timp ce subiectul dominant este pasiunea acesteia pentru modă. O femeie extrem de reținută în general, singurul moment din documentar când Melania Trump afișează o emoție puternică este când vorbește despre siguranța fiului ei, Barron.

Reporterul care a realizat analiza CNN a relatat despre Prima Doamnă a SUA timp de zece ani. Aceasta scrie că a călătorit în țara natală a Primei Doamne și a stat de vorbă cu colegii ei din copilărie, a zburat în avionul ei și a urcat Marele Zid Chinezesc alături de ea. I-a luat interviuri în mai multe rânduri și a urmărit aproape toate interviurile pe care aceasta le-a acordat, dar încă nu știe cum este Melania Trump cu adevărat.

Acest film, și turneul de presă din jurul lui, subliniază faptul că nu vom ști niciodată cu adevărat, potrivit CNN. Totuși, pentru un observator al Casei Albe, a avut momente distractive.

Mereu impecabilă și stoică

Melania Trump nu apare niciodată fără un machiaj complet și rareori fără tocuri în filmul de o oră și 44 de minute, mereu impecabil aranjată, fără un fir de păr deplasat. Este echilibrată și stoică, chiar și atunci când descrie momente drept „emoționale”. Asta se întâmplă când ești producătorul executiv al propriei tale narațiuni.

Filmul a fost realizat cu participarea deplină și control editorial total al Melaniei Trump. Ea și-a ales regizorul și a fost profund implicată în producție, de la coloană sonoră și trailer până la planurile de marketing și produsul final.

Amazon MGM Studios a semnat un contract de 40 de milioane de dolari cu ea și i-a spus la dispoziție un buget uriaș de 35 de milioane de dolari pentru marketing.

În mod remarcabil, filmul debutează în timp ce administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu reacții negative, inclusiv din partea unor membri ai Partidului Republican, din cauza modului în care a gestionat uciderea a doi cetățeni americani de către ofițeri federali în Minneapolis. Dar politica, cel puțin nu în sens convențional, nu este subiectul acestui film.

Momente de culise

Filmul promitea o privire din culise asupra celor 20 de zile care au precedat revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025. Oferă detalii colorate despre ce se întâmplă în timpul unei tranziții prezidențiale, deciziile de design care trebuie luate și lumea aurită pe care o locuiesc soții Trump în New York și Florida.

Melania completează golurile printr-o narațiune vagă care reflectă modul în care vorbește public.

„Cu acest film, vreau să le arăt americanilor parcursul meu: tranziția de la cetățean privat la primă doamnă. În fiecare zi trăiesc cu scop și devotament, orchestrând complexitatea vieții mele în timp ce am grijă de nevoile familiei mele”, spune ea.

Filmul se deschide cu valuri care se sparg de țărm și un cadru aerian al piscinei de la Mar-a-Lago, care apoi se mută către bărbați pe terenul de golf, pe muzica piesei „Gimme Shelter” a trupei Rolling Stones. (Trump ne va spune ulterior că stațiunea din Palm Beach este „refugiul” ei.)

Apoi, prima noastră imagine cu Trump este un prim-plan dramatic al unor stiletto Christian Louboutin din piele de șarpe. Tocurile sunt un motiv recurent pe tot parcursul filmului, în timp ce fostul model defilează pe podiumul propriei vieți. Apoi se urcă într-un SUV care o așteaptă și pornește spre New York.

Există cadouri din culise pentru cei care urmăresc frecvent familia Trump și Casa Albă. Spectatorii o văd pe prima doamnă în avioanele sale, deplasându-se din măruntaiele Trump Tower într-un lift de serviciu până la ușile masive aurite care duc către apartamentul său privat de la etajul 66 și chiar în dressingul ei de la Mar-a-Lago (unde are un sertar dedicat doar ochelarilor de soare).

La Washington, DC, vedem interiorul Blair House, observăm instrucțiuni ale Serviciului Secret în Capitoliu alături de familia Biden și aruncăm o privire chiar și în reședința executivă a Casei Albe.

Tema dominantă este însă moda. Trump apare în mai multe scene la probe cu designerul Adam Lippes, care i-a creat haina bleumarin pentru ceremonia de inaugurare, și cu stilistul ei personal, Hervé Pierre, care a conceput rochia de gală alb-negru purtată în seara balului inaugural.

„Nu dai rețeta. … Totul este dedesubt”, spune el despre cusăturile ascunse ale rochiei — o descriere potrivită pentru modul în care Trump se protejează pe sine. Ea solicită cu meticulozitate ajustări ale croielii hainei și ale poziționării reverului. Îi pasă de ascuțimea pălăriei, dar nu explică de ce a ales un stil care i-a ferit ochii de privirea publicului pentru mare parte din zi.

Și designul interior își primește partea lui de atenție. Într-o scenă timpurie, Melania Trump se întâlnește cu designerul Tham Kannalikham, răsfoind cataloage cu mobilier și opere de artă din care familiile prezidențiale pot alege pentru decorarea casei.

Soția soțului ei

Melania Trump, a cărei natură discretă a transformat-o într-un fel de test Rorschach pentru observatorii politici, este foarte fermă în a arăta că ea și soțul ei sunt complet aliniați.

„Să fiu mână în mână cu soțul meu în acest moment este foarte emoționant. Nimeni nu a îndurat ce a îndurat el în ultimii ani. Oamenii încearcă să-l ucidă, să-l încarcereze, să-l calomnieze, și iată-l aici. Sunt extrem de mândră”, spune ea în narațiune.

Totuși, există momente în care își impune poziția, inclusiv o scenă în care Donald Trump se pregătește pentru discursul inaugural, iar ea îl încurajează să modifice o frază în care se autointitulează „pacificator”, adăugând cuvântul „unificator”.

„Te rog să nu pui asta pe înregistrare”, spune atunci președintele ales, iar soția lui exclamă: „Ba te rog să o faci”.

Barron Trump, pe care prima doamnă îl numește „o minte incredibilă”, este prezentat cel mai mult dintre membrii familiei Trump, copiii vitregi fiind reduși la câteva apariții de fundal. Niciunul dintre ei nu vorbește însă în fața camerei.

Reflecții despre doliu, rolul primei doamne și siguranță

Poate cel mai umanizant aspect al filmului este momentul în care Melania Trump vorbește despre moartea mamei ei.

Aniversarea de un an a morții Amalijei Knavs a coincis cu funeraliile lui Jimmy Carter, pe 9 ianuarie, o reuniune rară a clubului foștilor președinți, la care Donald și Melania Trump au participat efectiv.

Este însă tulburător cât de mult propria ei confruntare cu doliul este suprapusă peste funeraliile unui președinte democrat pe care soțul ei l-a criticat pe scară largă.

„Prețuiesc toate amintirile incredibile pe care le am cu mama mea”, spune Trump, în timp ce camera se apropie de sicriul lui Carter, acoperit cu drapelul american, în Catedrala Națională din Washington.

Filmul își promovează realizările, cu mai multe panouri text la final care le enumeră. O arată lucrând la unele dintre aceste inițiative — combaterea hărțuirii online, de exemplu, despre care discută într-un apel video cu prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, și sprijinirea copiilor din sistemul de plasament prin educație, subiect abordat împreună cu regina Rania a Iordaniei la Mar-a-Lago. Deși Melania Trump a continuat să promoveze aceste eforturi, nu oferă nicio explicație privind motivul pentru care le consideră o pasiune. Nici biroul ei nu a oferit una.

Eforturile ei diplomatice includ și întâlnirea cu Aviva Siegel, o femeie israeliană care a fost ținută ostatică în Gaza. „Nu ține asta în tine”, îi spune Trump, apropiindu-se pentru a o consola pe Siegel, care plânge, cu o îmbrățișare, un moment pe care îl numește apoi „foarte emoționant”.

La un moment dat, Trump spune că vrea să „evolueze rolul primei doamne dincolo de îndatoririle sociale formale”, o narațiune care apare în timp ce se pregătește pentru o cină oficială la National Building Museum.

Îngrijorările legate de securitatea inaugurării par, de asemenea, să o apese, în urma a două tentative eșuate de asasinat asupra soțului ei în timpul campaniei din 2024. Când soții Trump discută planurile pentru parada inaugurală cu Serviciul Secret al SUA, ea întreabă dacă este sigur să iasă din coloană.

„Cum ar putea fi sigur, mai ales cu ce s-a întâmplat anul trecut, cu tot ce se petrece? Am îngrijorări, sincer, și știu că Barron nu va ieși din mașină. Respect asta. Este decizia lui. Trebuie să discutăm despre asta”, spune ea într-una dintre cele mai pasionate conversații din film.

Există și câteva momente care sugerează povestea ei de imigrant. Face aluzie la „țara mea natală”, fără a o menționa însă vreodată pe nume, în timp ce alege pahare coupe care urmează să fie gravate cu sigiliul prezidențial.

De asemenea, face referire la faptul că a devenit cetățean american, în timp ce narează momentele Zilei Inaugurării.

„Pășind în Rotonda Capitoliului, am simțit greutatea istoriei împletită cu propria mea călătorie ca imigrant, o amintire a motivului pentru care respect această națiune atât de profund. Fiecare ar trebui să facă tot ce poate pentru a-și proteja drepturile individuale. Să nu le ia niciodată de-a gata”, spune ea.

Dar nu există nimic care să atingă retorica dură a soțului ei privind imigrația din timpul campaniei.

Realizarea filmului

Bugetul masiv al filmului, fără mulți egali în genul documentar, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă Amazon a realizat proiectul din motive politice.

Președintele miliardar al companiei, Jeff Bezos, a luat cina cu familia Trump la Mar-a-Lago în decembrie 2024 și a participat la inaugurare.

„Nu, nu știu, adică nu știu cu adevărat, nu sunt implicat, asta a fost făcut cu soția mea”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor joi seara, când a fost întrebat despre înțelegerea amplă cu Amazon și percepțiile de corupție.

Amazon a pariat că curiozitatea publicului față de prima doamnă va atrage spectatori, chiar și într-un moment în care cinematografele se confruntă cu scăderea vânzărilor de bilete. Proiecțiile preliminare sugerau că filmul se îndreaptă către un debut de 2–5 milioane de dolari în primul weekend, potrivit Boxoffice Pro. O dată de lansare pe streaming nu a fost încă anunțată.

„Am licențiat filmul dintr-un singur motiv și doar din acest motiv — pentru că credem că publicului îi va plăcea”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon MGM Studios.

Regizorul Brett Ratner a răspuns joi informațiilor potrivit cărora unii membri ai echipei filmului au cerut să nu fie incluși pe genericul de final, din cauza temerilor legate de reputație.

„Am angajat colaboratori pe termen scurt. Așa că înțeleg dacă un liberal lucrează la film și nu vrea să fie creditat, dar vrea să-și întrețină familia. Nu învinovățesc pe nimeni pentru asta”, le-a spus el reporterilor înainte de premiera de joi de la Kennedy Center.

Filmul reprezintă și un test-cheie pentru Ratner, care a fost acuzat de comportament sexual inadecvat de numeroase femei în 2017, după aproape un deceniu de exil de la Hollywood. (El a negat acuzațiile.)

Ratner se inserează de mai multe ori în film, cântând „Billie Jean” împreună cu Trump în timp ce aceasta merge de la Trump Tower spre aeroport, un moment rar în care ea se destinde puțin. „Facem carpool karaoke cu Melania?”, întreabă Ratner.

Prima doamnă a spus că l-a ales pe regizor pentru talentul său, iar consilierul ei principal, Marc Beckman (de asemenea producător al filmului), a spus că Ratner „transformă conceptul a ceea ce este un documentar”.

Melania Trump, la rândul ei, a spus că nu este un documentar.

„Unii au numit acest lucru un documentar. Nu este”, le-a spus ea unui public format din membri ai Cabinetului, influenceri conservatori și celebrități minore, la premieră.

„Este o experiență creativă care oferă perspective, insight-uri și momente”, a spus ea.

Întrebată de CNN cum ar defini succesul filmului, ea nu a indicat încasările sau statisticile de streaming, deoarece, în viziunea ei, înțelegerea a fost deja un câștig. „Sunt foarte mândră de film. Așa că oamenilor le poate plăcea sau nu le poate plăcea, și aceasta este alegerea lor”, a spus ea.