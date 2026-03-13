Aryna Sabalenka și-a făcut apariția la Indian Wells cu un voal de mireasă

Aryna Sabalenka a apărut pe terenul de tenis purtând un voal de mireasă. Sursa foto: Hepta

Aryna Sabalenka, numărul unu WTA, a surprins audienţa prezentă în tribune la antrenamentele sale de la tuneul Indian Wells după ce a apărut purtând un voal de mireasă.

Campioana Belarusului a ieșit pe teren pentru sesiunea programată alături de logodnicul ei, Georgios Frangulis, purtând un voal de mireasă, relatează Adnkronos.

Acest episod a avut loc la doar câteva zile după ce campioana a jucat un meci purtând la deget inelul de un milion de euro pe care i l-a dăruit celebrul antreprenor brazilian Georgios Frangulis, care o ceruse în căsătorie la începutul turneului.

Starea de spirit a sportivei pare acum concentrată asupra nunții sale, programată pentru lunile următoare şi care fiind un eveniment de amploare necesită foarte multe pregătiri.