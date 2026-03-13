BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880. Cum arată

Banca Naţională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 16 martie 2026, o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 din Seria ''Monedele României'' - Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei, emisă în anul 1880, notează Agerpres.

Conform unui comunicat al BNR, aversul prezintă în centru efigia domnitorului Carol I al României în profil spre stânga. Litera "R'' de la reproducere apare în stânga portretului, în partea de jos numele gravorului "KULLRICH'' şi inscripţia "CAROL I DOMNUL ROMANIEI'' în arc de cerc. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferinţa piesei.

Reversul redă în centru stema României din anul 1880, având în partea de sus inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală reprezentată prin cifra "5" şi litera "L" poziţionate bilateral, în dreapta un spic de grâu, în stânga litera "B" şi în exergă anul de emisiune "1880". Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferinţa piesei.

Reproducerile, ambalate în capsule de metacrilat transparent

Reproducerile din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 piese. Preţul de vânzare pentru reproducerea din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 este de 800,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a reproducerilor din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.