Cutremur, vineri, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, la prânz, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la ora 12:42, la o adâncime de 96.5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km V de Focsani, 61km N de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 84km E de Brasov, 97km SV de Barlad, 97km NE de Ploiesti, 99km S de Bacau.

Tot vineri, dar puţin după miezul nopţii, a mai fost un cutremur, de 2,7 grade pe scara Richter. Şi acel seism s-a produs în zona seismică Vrancea.

Cutremurul de la ora 00:11 s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focsani, 62km E de Sfantu-Gheorghe, 68km N de Buzau, 75km E de Brasov, 96km S de Bacau, 97km NE de Ploiesti.