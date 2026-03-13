Nazare, după adoptarea bugetului pe 2026: Facem pasul decisiv pentru ieșirea din procedura de deficit excesiv, după aproape un deceniu

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, după adoptarea bugetului pe 2026, că, anul acesta "continuăm să alocăm resurse importante pentru investiții, pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru programe care stimulează economia și mediul de afaceri". Bugetul pe 2026 a fost trimis în Parlament pentru dezbatere şi vot. Nazare a precizat că ţinta de deficit este "spre 6,2% din PIB, de la 7,6% în 2025".

"Am adoptat bugetul pentru 2026 în ședința de Guvern de ieri.

Ne-am dorit un buget care să reflecte atât prioritățile României, cât și posibilitățile reale pe care le avem în contextul economic actual. Este un buget construit cu responsabilitate și pentru a crea un cadru solid de dezvoltare.

În 2026 continuăm să alocăm resurse importante pentru investiții, pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru programe care stimulează economia și mediul de afaceri. Obiectivul este clar: o economie mai puternică și mai multe oportunități pentru români", a postat Nazare pe Facebook.

Ministrul de Finanţe a prezentat şi obiectivele Guvernului prin bugetul pe 2026.

"Câteva repere ale bugetului pentru 2026:

PIB estimat la 2.045,2 miliarde lei, cu o creștere economică prognozată de 1%.

Spațiu fiscal pentru investiții publice de aproximativ 165 miliarde lei, adică peste 8% din PIB (comparativ cu ~7,2% anul trecut). în creștere semnificativă față de cele 138 miliarde lei din 2025,

Aproape 110 miliarde lei din fonduri europene, inclusiv finanțări din PNRR, 2026 fiind ultimul an în care mai putem valorifica aceste resurse.

Deficit bugetar redus spre 6,2% din PIB, de la 7,6% în 2025.

În același timp, bugetul a trebuit să acomodeze presiuni importante, precum o creștere de aproximativ 10 miliarde lei a costurilor cu dobânzile.

Chiar și în aceste condiții, am reușit să păstrăm direcția corectă: spațiu fiscal pentru mai multe investiții, utilizarea fondurilor europene și reducerea treptată a deficitului.

Prin bugetul pentru 2026 facem totodată primul pas decisiv pentru ieșirea României din procedura de deficit excesiv, după aproape un deceniu. Este un semnal important pentru piețe, pentru Comisia Europeană și pentru toți cei care au nevoie de stabilitate și predictibilitate economică", a mai scris Nazare.