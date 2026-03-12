Volodimir Zelenski vine în România. Nicușor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni

Publicat acum 13 ore si 55 minute

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află joi într-o vizită oficială în România. Liderul de la Kiev va avea și o întâlnire, la Palatul Cotroceni, cu Președintele României, Nicușor Dan, scrie Agerpres, dar și cu Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, întâlnirea Zelenski-Dan are loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanşarea războiului de către Rusia.

„România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, reiterează Administrația Prezidențială.



Agenda discuţiilor dintre preşedinţii celor două ţări va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.



„Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, dar şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”, se arată în comunicat.



De asemenea, cei doi şefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, situaţia de securitate în regiunea Mării Negre şi evoluţiile de ultimă oră la nivel regional şi global.

Preşedintele României va sublinia necesitatea avansării dialogului bilateral pentru respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă. Ulterior, Volodimir Zelenski va merge și la Palatul Victoria, pentru o altă întâlnire oficială, de data asta cu premierul Ilie Bolojan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agenda discuţiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală şi în plan european.

Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ. În octombrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi, spunând că „această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești".

Recent, pe 22 februarie, președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu, a afirmat că Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut oficial autorităților din Ucraina „să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română”.

Cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești, Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război. Premierul Viktor Orban a anunțat, pe 6 martie, că Ungaria va bloca și mărfurile care tranzitează țara pentru a ajunge în Ucraina până când „va fi redeschisă Drujba”, o conductă care transportă petrol rusesc în Ungaria și Slovacia.

Kievul spune, la rândul său, că oleoductul respectiv a fost avariat de atacurile ruse și că reparațiile sunt de durată, acesta fiind motivul opririi fluxurilor petroliere.

După ce Orban a blocat împrumutul, Zelenski l-a amenințat: „Dacă nu deblochează banii, vom da adresa acestei persoane băieţilor noştri”. Comisia Europeană a reacționat imediat, spunând că aceste amenințări sunt „inacceptabile”. Viktor Orban a răspuns și el: „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”.

Pe 11 februarie, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 şi 2027. Aşa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” are ca scop satisfacerea nevoilor urgente de finanţare ale Ucrainei în contextul războiului, care intră în al cincilea an. Ucraina va rambursa suma după ce primeşte despăgubiri de război din partea Rusiei.