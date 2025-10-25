Reacţia MAE după ce Ucraina a decis închiderea unor licee cu predare în limba română: "Nu răspunde principiilor discutate"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi. "Dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă", a anunţat MAE, subliniind faptul că "partea română a transmis imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești".

"Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina ("Noua Școală Ucraineană"), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române.

Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești", a transmis MAE.

Potrivit ministerului, "dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă".

Respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române și garantarea accesului deplin la educația în limba maternă, în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene", subliniază instituţia.

Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română şi nouă mixte.

Cele patru licee cu predare în limba română vor funcţiona în oraşul Cernăuţi, precum şi în comunele Hliboca, Ostriţa şi Herţa. Această reformă educaţională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuţi.

"Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi", a spus secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale "Comunitatea Românească din Ucraina", Aurica Bojescu.