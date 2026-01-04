Bilanț devastator, după incendiul din Crans-Montana: din cei 40 de morți, 20 sunt copii. Cea mai tânără victimă avea 14 ani

Victimele aveau vârste cuprinse între 14 şi 39 de ani, a precizat poliţia elveţiană. Foto: Profimedia Images

Toate cele 40 de persoane, care au murit în incendiul din Crans-Montana, au fost identificate de autoritățile Elvețiene. Bilanțul este cu atât mai devastator cu cât s-a constatat că o jumătate din victime sunt minori, copii cu vârste între 14 și 18 ani, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais, relatează Agerpres.

Poliţia a identificat în total de 21 de cetăţeni elveţieni, nouă cetăţeni francezi (inclusiv o persoană cu cetăţenie franco-elveţiană şi una cu triplă cetăţenie Franţa-Israel-Marea Britanie), şase italieni (inclusiv un italian cetăţean şi al Emiratelor Arabe Unite), un belgian, un portughez, un român şi un turc, potrivit unui comunicat de presă.

Între adolescenții morți în acest incendiu se numără și un tânăr cu rădăcini românești. Băiatul se numea Guillaume Oana și avea 18 ani. Tânărul locuia cu mama lui, în Lausanne, și mersese în stațiunea Crans-Montana cu prietenii, de Revelion. Deși trăia în străinătate, băiatul venea frecvent în România, în special în orașul Rovinari, localitatea de origine a mamei sale.

Cea mai tânără victimă este o adolescentă din Elveția în vârstă de 14 ani. Alte două fete, cetățene elvețiene, de 15 ani se numără printre victimele decedate. Zece dintre celelalte trupuri identificate duminică aparțin unor adolescenți cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, a anunțat poliția.

Mama lui Arthur Brodard, un băiat elvețian de 16 ani, a confirmat că acesta se numără printre cei uciși. „Arthur al nostru a plecat să petreacă în cer”, a scris Laetitia Brodard-Sitre pe pagina sa de Facebook. „Acum putem începe doliul, știind că este în pace.”

Procesiune tăcută în Crans-Montana

Sute de persoane s-au alăturat duminică unei procesiuni tăcute prin stațiunea exclusivistă pentru a aduce un omagiu victimelor catastrofei, relatează The Guardian.

După o slujbă la Capela Sfântul Cristofor, mulțimea îndurerată a ieșit în tăcere din capelă, pe acorduri de orgă. Unii s-au îmbrățișat, alții au aplaudat, înainte de a se alătura marșului tăcut pe deal, spre barul Le Constellation.

Participanții la procesiunea densă au mers în plin soare, pe lângă magazine cu obloanele trase. Un șir continuu de persoane îndoliate și susținători a depus buchete de flori la un memorial improvizat, încărcat cu flori, jucării de pluș și alte omagii.

Aplauzele au început să se răspândească de la un capăt la altul al procesiunii, în momentul în care zeci de polițiști și membri ai serviciilor de urgență au înaintat prin mijlocul mulțimii, fiind celebrați ca eroi.

„Prin acest eveniment tragic, cred că trebuie să ne amintim cu toții că suntem frați și surori în umanitate”, a declarat Véronique Barras, o locuitoare din zonă care cunoaște familiile îndoliate. „Este important să ne sprijinim unii pe alții, să ne îmbrățișăm și să mergem mai departe spre lumină.”

În mulțime, Paola Ponti Greppi, o italiancă de 80 de ani care deține o locuință în Crans-Montana, a cerut controale de siguranță mai stricte în baruri. „Avem nevoie de mai multă siguranță în aceste locuri, pentru că nu este singurul bar de acest fel. De ce nu a făcut orașul verificările corespunzătoare? Pentru mine, acest lucru este îngrozitor”, a spus ea.

În timpul slujbei de o oră, episcopul Jean-Marie Lovey a declarat că mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume, inclusiv de la papă.

„Nenumărați oameni ni se alătură – oameni cu inimile frânte”, le-a spus Lovey credincioșilor. „Ajung la noi numeroase mesaje de compasiune și solidaritate. Papa Leon al XIV-lea se alătură durerii noastre. Într-un mesaj emoționant, el își exprimă compasiunea și grija față de familiile victimelor și întărește curajul tuturor celor care suferă.”

Elveția a decretat vineri, 9 ianuarie, zi națională de doliu. Clopotele bisericilor vor suna în întreaga țară și a fost planificat un minut de reculegere.

„În acest moment de reflecție, fiecare persoană din Elveția își poate aminti personal victimele dezastrului”, a declarat președintele elvețian, Guy Parmelin, pentru ziarul Sonntagsblick.

Anchetatorii cred că incendiul a izbucnit după ce lumânări tip artificii au fost ținute prea aproape de tavanul nivelului de subsol al localului, a declarat procurorul-șef al regiunii.

Două persoane care administrau barul sunt cercetate penal, fiind suspectate de infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, au anunțat procurorii sâmbătă. Anunțul nu a făcut publice numele administratorilor.