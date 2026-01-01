Primele imagini cu incendiul de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana: Martorii spun că tavanul a luat foc de la artificii

Incendiu în barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, în Elveția, 1 ianuarie 2026. Sursa foto: X

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că „zeci de persoane au murit” în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana, informează EFE, potrivit Agerpres. Cel puțin 100 de persoane au fost rănite. Martorii care se aflau la petrecere spun că tavanul ar fi luat foc de la artificii, în mod similar cu filmul tragediei din Colectiv.

„Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate”, a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Mai mulți martori au declarat pentru presa locală că niște artificii atașate la sticle de șampanie au declanșat incendiul, după ce tavanul s-a aprins. Alții au relatat că un ospătar s-a urcat pe umerii unui coleg al său, ținând în mână „lumânări aniversare”, și de aceea focul a ajuns la tavan. Panica a urmat, făcând o mulțime să coboare în grabă scările spre subsol, potrivit The Telegraph.

Potrivit martorilor, ieșirea era prea mică pentru mulțime, astfel că o fereastră a fost spartă pentru a salva oamenii. Pompierii și poliția au ajuns „în câteva minute”. O femeie a fost împinsă pe scări de mulțime și s-a rănit la genunchi.

? Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.



Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0 — Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026

Cu doar o zi înainte de explozia devastatoare din stațiunea de schi elvețiană, poliția municipală anunța „interzicerea strictă a focurilor de artificii în Crans-Montana, Lens și Icogne”.

Poliţia din Valais a exclus ipoteza unui atentat ca fiind cauza incendiului declanşat puţin după miezul nopţii.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili circumstanțele tragediei. „În acest stadiu, favorizăm teoria unui incendiu și nu se pune problema unui atac”, a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al statului Valais.

Conform declarațiilor martorilor și primelor anchete, explozia raportată de mai mulți martori a fost o consecință, nu cauza, incendiului. „Nu detonarea unui dispozitiv exploziv provoacă incendiul; ci focul în sine, pe măsură ce se răspândește, provoacă o detonare și o conflagrație generală a incintelor”, a explicat consilierul de stat Stéphane Ganzer.

Spitalul din Valais și-a activat imediat planul de urgență, a declarat reprezentantul statului Valais SP, Matthias Reynard. Unii dintre răniți vor fi transferați cât mai curând posibil la spitale universitare specializate. Alții au fost duși direct la alte spitale universitare pentru a li se trata arsurile grave.