Cu o zi înainte de explozie, poliția din Crans-Montana avertiza asupra riscului ridicat de incendii: „Se interzic imediat artificiile”

Publicat la 12:25 01 Ian 2026

Poliția investighează cauzele exploziei în barul din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Cu doar p zi înainte de explozia devastatoare din stațiunea de schi elvețiană, poliția municipală anunța „interzicerea strictă a focurilor de artificii în Crans-Montana, Lens și Icogne”.

„Din cauza riscului foarte ridicat de incendiu, generat de lipsa precipitațiilor de peste o lună, comunele Crans-Montana, Lens și Icogne au decis interzicerea imediată a tuturor focurilor de artificii, inclusiv în noaptea de Revelion (cu excepția celor autorizate de Poliția Cantonală).” se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook a poliției.

„În fiecare an, focurile de artificii provoacă incendii în zonele de vegetație și pe versanți. În ciuda unui sistem de supraveghere consolidat în noaptea de Revelion, pericolul rămâne prea mare.

Locuitorii și vizitatorii sunt obligați să respecte cu strictețe această interdicție.

Orice persoană care încalcă această măsură își asumă răspunderea personală. În cazul izbucnirii unui incendiu, făptașii vor fi trași la răspundere pentru toate pagubele produse.

În caz de fum sau incendiu, este obligatoriu să anunțați imediat pompierii, apelând 118.”, au mai transmis polițiștii, pe 30 decembrie.

Incendiu în stațiunea de schi Crans-Montana: „Zeci de morţi”, confirmă poliţia elveţiană

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că „zeci de persoane au murit” în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana, informează EFE.

„Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate”, a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Poliţia din Valais a exclus ipoteza unui atentat ca fiind cauza incendiului declanşat puţin după miezul nopţii.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.