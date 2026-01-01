Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. BBC: Mai multe persoane au fost ucise, altele sunt rănite

Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite, în urma unei explozii produsă într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, a anunțat poliția, scrie BBC.

UPDATE 8.45. Agenția de presă elvețiană Blick sugerează că incendiul ar fi putut fi provocat de artificii în timpul unui concert - dar poliția spune că încă nu se știe cauza.

Peste 100 de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, potrivit Blick, care a citat un purtător de cuvânt al poliției.

Știrea inițială