Explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția. BBC: Mai multe persoane au fost ucise, altele sunt rănite

Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite, în urma unei explozii produsă într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, a anunțat poliția, scrie BBC.
UPDATE 8.45. Agenția de presă elvețiană Blick sugerează că incendiul ar fi putut fi provocat de artificii în timpul unui concert - dar poliția spune că încă nu se știe cauza.
Peste 100 de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, potrivit Blick, care a citat un purtător de cuvânt al poliției.
Știrea inițială
Explozia a avut loc la ora locală 01:30 (00:30 GMT) în barul Constellation, a anunțat poliția într-un comunicat pentru BBC.
Imagini distribuite pe rețelele sociale arată un incendiu într-un bar unde aveau loc sărbătorile de Revelion.
Poliția a anunțat că a fost înființată o linie telefonică de asistență pentru familiile celor afectați.
Crans-Montana este o stațiune de schi de lux situată în inima Alpilor Elvețieni, la aproximativ două ore de capitala Elveției, Berna.
Stațiunea de schi este populară în special printre turiștii britanici, aici fiind 140 km de trasee.
La sfârșitul lunii ianuarie, stațiunea urmează să găzduiască o prestigioasă probă de schi de viteză – Cupa Mondială FIS.