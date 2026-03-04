"Europa are nevoie de China şi China are nevoie de Europa". Beijingul încearcă să dezghețe relația cu UE

Lou Qinjian a susţinut că între cele două părţi "nu există conflicte fundamentale de interese". FOTO: Hepta

Purtătorul de cuvânt al Adunării Naţionale Populare (ANP, legislativul chinez), Lou Qinjian, a afirmat miercuri că "Europa are nevoie de China şi China are nevoie de Europa". El a amintit că anul trecut s-au împlinit 50 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între China şi Uniunea Europeană şi a subliniat că legăturile la nivel înalt au fost "frecvente", potrivit Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt, relaţia economică şi comercială dintre China şi Europa se bazează pe "complementaritatea avantajelor şi beneficiul reciproc", iar cooperarea cu gigantul asiatic contribuie la dezvoltarea economică europeană şi la îmbunătăţirea bunăstării sociale a europenilor.

Lou Qinjian a susţinut că între cele două părţi "nu există conflicte fundamentale de interese, nici contradicţii geopolitice" şi a exprimat disponibilitatea Beijingului de a "gestiona în mod corespunzător diferenţele comerciale".

Purtătorul de cuvânt a subliniat, de asemenea, că anul trecut China şi Parlamentul European şi-au anulat reciproc restricţiile asupra schimburilor bilaterale, ceea ce a permis reluarea mecanismelor de dialog legislativ.

În acest sens, a subliniat că ANP este dispusă să consolideze contactele cu Parlamentul European şi cu parlamentele naţionale ale statelor membre pentru a "creşte înţelegerea, a extinde consensul şi a promova cooperarea" cu scopul de a stimula o dezvoltare stabilă şi susţinută a relaţiilor dintre China şi Europa.

Aceste declaraţii apar într-un moment de tensiuni comerciale între China şi UE din cauza unor chestiuni precum tarifele europene la vehiculele electrice chineze, controalele chineze asupra exportului de pământuri rare şi materiale strategice, restricţiile de acces pe piaţă semnalate de companiile europene sau disputele legate de lanţurile de aprovizionare.

Amintim că mii de delegați ai Partidului Comunist Chinez (PCC) sunt așteptați în aceste zile să sosească la Beijing în cadrul așa-numitei „Dublei Sesiuni” anuale - Congresul Național al Poporului și ședința Conferinței Comitetului Politic Consultativ al Poporului (CPCP - organul consultativ al PCC), informează The Guardian.

La aceste „sesiuni” anuale, considerate cele mai importante evenimente politice ale țării, sunt așteptat a fi luate decizii importante economice dar și militare, în contextul unui val fără precedente de epurări în armata chineză.