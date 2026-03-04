Începe marele show politic la Beijing, în care China își anunță planurile și bugetul militar. Mesajul armatei chineze

Delegați militari la Beijing înaintea sesiunii Congresului Național al Poporului. Foto: Profimedia Images

China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit "Două Sesiuni", în cadrul căruia conducerea comunistă va anunța obiectivele de creștere pentru a doua cea mai mare economie a lumii și bugetul militar al țării, relatează Agerpres, care citează AFP.

Acest eveniment are loc într-un context intern și internațional delicat, marcat de războiul din Orientul Mijlociu.

Mii de parlamentari și reprezentanți din întreaga țară se reunesc timp de o săptămână la Beijing, sub supravegherea președintelui Xi Jinping.

Într-o organizare atent coregrafiată și beneficiind de mediatizare susținută, evenimentul "Două sesiuni" se desfășoară în Marea Sală a Poporului, lângă Piața Tiananmen, și trasează parcursul țării pentru anul următor, precum și pentru următorii cinci.

În perioada premergătoare, au continuat demiterile, inclusiv ale unor generali cu roluri importante în armată.

AFP amintește că, de la venirea sa la putere, președintele Xi Jinping a condus o campanie dură anticorupție.

Un show politic într-un Beijing sub zăpadă. Sesiunea Congresului Național Chinez începe joi

Capitala chineză, acoperită de zăpadă, se afla miercuri sub supraveghere polițienească intensă, după cum notează presa internațională.

Zborurile cu drone sunt complet interzise deasupra Beijingului în timpul evenimentului politic național.

Cele "Două Sesiuni" încep miercuri în jurul orei locale 15:00 (ora 9 în România) cu Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez (CPPCC), un organ al cărui rol este în principal de a face sugestii de politici parlamentarilor.

Joi se va deschide sesiunea Congresului Național al Poporului, parlamentul unicameral cu 3.000 de membri, pe care specialiștii îl consideră un organism ce doar aprobă deciziile deja luate de partid.

Premierul Li Qiang va prezenta raportul de activitate al guvernului.

Se așteaptă ca el să dezvăluie obiectivul de creștere economică, în condițiile în care autoritățile au comunicat un avans oficial de 5% la sfârșitul anului 2025. Experții prevăd un obiectiv între 4,5% și 5%.

China urmează, de asemenea, să își anunțe bugetul anual de apărare în aceeași zi, pe fondul numeroaselor provocări strategice, între care tensiunile din Marea Chinei de Sud și cele legate de Taiwan.

Observatorii anticipează o creștere similară cu cea din anii precedenți (puțin peste 7% începând din 2022).

China ar urma să tranșeze războiul comercial cu SUA, cu ocazia vizitei lui Trump

În cadrul sesiunii forului parlamentar este așteptată adoptarea planului cincinal 2026-2030, o foaie de parcurs crucială care cuprinde economia, tehnologia, apărarea și demografia.

Liniile generale ale acestui plan au fost stabilite în octombrie de către Comitetul Central al Partidului Comunist într-un document-cadru care promite un efort reînnoit în sprijinul tehnologiilor emergente de înaltă performanță, pentru a transforma industria și a asigura o creștere puternică.

Documentul subliniază necesitatea stimulării consumului intern, pentru a reduce dependența de exporturi.

În ciuda războiului comercial intens purtat cu Statele Unite în 2025, înainte de un armistițiu fragil încheiat în octombrie, China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari.

Urmează ca Beijingul și Washingtonul să reia discuțiile comerciale în săptămânile ce vin, iar președintele Donald Trump este așteptat să viziteze China la începutul lunii aprilie.

China se luptă să revină la creșterile dinainte de pandemia de COVID

China se luptă să-și recâștige vigoarea economică de dinainte de pandemia de Covid-19. Țara a înregistrat o creștere de 6,8% în 2018 și de 6,1% în 2019, conform Băncii Mondiale.

În prezent, economia sa continuă să resimtă efectele persistente ale unei crize imobiliare severe.

China se confruntă de asemenea cu cerere internă slabă, supracapacitate de producție, presiuni deflaționiste, șomaj ridicat în rândul tinerilor și, pe termen lung, îmbătrânirea populației.

Rata natalității a scăzut în 2025 la cel mai redus nivel din 1949, anul proclamării Republicii Populare.

Ce a anunțat armata chineză pe X

Într-o postare atipică pe contul oficial de X al forțelor militare ale Chinei, armata statului comunist a făcut o referire succintă la războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.

"Cea mai costisitoare eroare de calcul: credința oarbă în pace", se spune în mesajul intitulat "Cinci lecții învățate din loviturile efectuate de SUA și Israel în Iran".

Mesajul complet, în continuare.

"1. Cea mai mortală amenințare: inamicul din interior.

2. Cea mai costisitoare eroare de calcul: credința oarbă în pace.

3. Cea mai rece realitate: logica puterii de foc superioare.

4. Cel mai crud paradox: iluzia victoriei.

5. Încrederea supremă: încrederea în sine."

China este indirect afectată de războiul din Orientul Mijlociu, statul comunist fiind cel care achiziționează la preț redus peste 80% din exporturile de țiței ale Iranului.

Petrolul este transportat din Republica Islamică prin intermediul unei flote-fantomă.

Potrivit specialiștilor, valoarea cumulată a acestor achiziții, calculată din 2021, a depășit 140 de miliarde de dolari.

În contrapartidă, Beijingul a livrat Teheranului perclorat de potasiu pentru rachetele balistice cu combustibil solid, cu care regimul teocrat atacă bazele americane localizate în țările din jur.

De asemenea, China a trimis Iranului tehnologia de supraveghere cu care regimul defunctului ayatollah Khamenei i-a depistat și supravegheat pe participanții la protestele naționale începute la finele lui decembrie 2025.