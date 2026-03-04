Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru un singur incendiu. De ce rămân totuși românii neasigurați

Sute de primari, președinți de asociații de proprietari, specialiști și factori de decizie participă la o serie de patru conferințe organizate în București, Constanța, Suceava și Cluj-Napoca, pe tema importanței asigurării locuințelor și bunurilor în fața dezastrelor naturale tot mai frecvente în România.

Lansarea campaniei naționale din 2026 „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ” a avut loc marți în Capitală, urmând ca această caravană să ajungă și în celelalte trei orașe din țară. Evenimentul este organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

În cadrul conferinței, Nicoleta Radu, Director General PAID România, a subliniat necesitatea unei aplicări mai eficiente a legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor:

„Având în vedere că vorbim despre asigurarea obligatorie, este absolut crucial să găsim împreună cu asociațiile de primari o formă cât mai eficientă de punere în aplicare a legii, pentru că s-a văzut că forma în care legea este scrisă acum nu funcționează. De aceea, în cursul acestei întâlniri am discutat foarte multe idei despre cum am putea să găsim căi de punere eficientă în aplicare a legii. Am văzut o deschidere foarte mare și de la autoritățile publice locale și mizăm pe aceasta.

În paralel, vom continua activitățile noastre de informare și de educație financiară, pentru că și acestea sunt deosebit de importante și, nu în ultimul rând, considerăm că și îmbunătățirea serviciilor noastre, care vor conduce la creșterea încrederii populației în asigurări, vor determina o creștere a gradului de cuprindere în asigurare”, a declarat Nicoleta Radu.

În prezent, asigurările facultative reprezintă doar aproximativ 18% în România, în condițiile în care media Uniunii Europene depășește 60%.

„Din păcate, ne aflăm la nivelul bornei de 20% de mai mulți ani de zile, dar mizăm pe o continuare a tuturor demersurilor de informare către toți românii care sunt proprietari de locuințe, pentru că este foarte important să conștientizăm impactul financiar pe care îl poate avea producerea unui risc, indiferent că vorbim de incendiu, de inundație, de explozii, care au fost foarte multe în perioada recentă.

Este important să ne întrebăm: dacă se întâmplă o explozie azi sau mâine, avem banii necesari pentru a ne putea reface locuința sau pentru a achiziționa alte bunuri? Noi, la UNSAR, facem un top al riscurilor care generează cele mai mari daune când vine vorba de locuințe, iar despăgubirile achitate în baza asigurărilor facultative pot depăși 200.000 de euro în cazul incendiilor.

An de an vorbim de sute de mii de euro despăgubiri pentru o singură locuință afectată de incendiu. Un incendiu este un dezastru care afectează atât locuința, cât și bunurile din interior și trebuie să ne gândim și la impactul pe care îl poate avea asupra vecinilor, pentru că le putem produce daune importante”, a completat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.