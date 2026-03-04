CIA înarmează grupările kurde din nordul Iranului, pentru a forța o revoltă populară care să provoace căderea regimului de la Teheran

1 minut de citit Publicat la 10:11 04 Mar 2026 Modificat la 10:11 04 Mar 2026

Kurzii nu au un stat propriu și sunt estimați la 25-30 de milioane de persoane care trăiesc ca minoritate etnică în Turcia, Irak, Iran, Siria și Armenia. Foto: Getty Images

CIA încearcă să apeleze la militanții kurzi, pentru înarmarea acestora și organizarea unei revolte populare în Iran, informează CNN. Concomitent, administrația Trump poartă în prezent „discuții active” cu membrii grupărilor iraniene de opoziție și cu liderii kurzi aflați în prezent în Irak, pentru furnizarea de echipamente militare în acest sens.

În acest moment, mai multe grupări armate kurde, estimate la câțiva mii de luptători, acționează pe teritoriul aflat la granița dintre Irak și Iran, în regiunea numită Kurdistan.

Forțele kurde urmează a participa la o „operațiune terestră” care se va desfășura în vestul Iranului, în următoarele zile, mai precizează CNN.

„Cred că avem o mare șansă acum”, a declarat o sursă din cadrul opoziției kurde pentru CNN. Militanții kurzi din Iran așteaptă în acest moment sprijin militar din partea SUA și a Israelului.

Kurzii nu au un stat propriu și sunt estimați la 25-30 de milioane de persoane care trăiesc ca minoritate etnică într-o regiune care cuprinde părți din Turcia, Irak, Iran, Siria și Armenia.

Mai multe grupări armate kurde au anunțat, după declanșarea atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, că vor iniția acțiuni împotriva forțelor Teheranului și i-au îndemnat pe liderii armatei iraniene să dezerteze.

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat deja că a atacat forțele kurde cu „zeci de drone” în ultimele zile.

Marți, președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu președintele Partidului Democrat al Kurdistanului Iranian (KDPI), Mustafa Hijiri. KDPI a fost una din grupările kurde vizate în atacurile recente cu drone ale Gardienilor Revoluției.

Orice încercare de a înarma grupările kurde din Iran va necesita însă sprijinul kurzilor aflați în Irak, pentru crearea unui culoar de tranzit și folosirea Kurdistanului irakian ca bază de lansare pentru acțiunile terestre împotriva Iranului.

Înarmarea kurzilor și încurajarea acestora să acționeze împotriva forțelor de securitate iraninene, ar permite, de asemenea, populației civile din Iran să iasă în stradă și să protesteze, fără teama unor represalii care să se transforme în veritabile masacre, așa cum s-a întâmplat deja la demonstrațiile din ianuarie.